Las empleadas del hogar dispondrán por primera vez de un subsidio por desempleo temporal que será compatible con el mantenimiento de una parte de la actividad laboral. El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas para este colectivo que podrá solicitarse si estas trabajadoras se quedan en el paro o si ven reducidas sus horas de trabajo.

Además, se amplía el subsidio extraordinario de desempleo para proteger a los trabajadores temporales cuyo contrato llegó a su fin tras la declaración del estado de alarma. Para ello, se establece un subsidio de desempleo excepcional, sin requisito de carencia, para estos trabajadores temporales que no tengan la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, ha recordado que la Constitución española refleja claramente cómo crear un “escudo social". Tras recordar el esfuerzo del personal sanitario y de las Fuerzas Armadas, ha anunciado que los trabajadores temporales que no puedan acceder a ningún subsidio, dispondrán de una ayuda que equivaldrá al 80% del IPREM, unos 440 euros al mes. A esta ayuda podrán acceder los trabajadores temporales que no tenían el tiempo mínimo cotizado para tener acceso a la prestación por desempleo. " “Hay que dar un trato equivalente a estos trabajadores que el dado a los trabajadores afectados por un ERTE”, ha dicho Iglesias. Además, ha defendido la prestación específica para las trabajadoras del hogar que hayan visto afectada, total o parcialmente su jornada. “Las trabajadoras del hogar no puede ser que otra vez las grandes olvidadas, Es fundamental cuidar mejor a los que cuidan”, ha subrayado.