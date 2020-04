Soria, un paraíso para los «data centers»

Soria, la zona cero de la España vaciada, ha encontrado en los «data centers» su oportunidad para renacer empresarialmente y atraer a los inversores. La provincia se ha convertido en una de las zonas españolas más adecuadas para el asentamiento de los CPDs (Centro de Procesamiento de Datos) de todo el sur de Europa. Replicando el modelo que han seguido otras comunidades como Aragón, el epicentro de la España rural aprovecha ahora de sus frías temperaturas y amplio espacio para impulsar un proyecto que pretende atraer a los inversores tecnológicos a la provincia.

La conectividad y las óptimas condiciones climatológicas de temperaturas medias, sumadas a la seguridad y la producción de energías renovables, posicionan a la Soria como una localización idónea para la implantación de ese tipo de centros. Por ello, Invest in Soria, iniciativa para captación de empresas liderada por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), que está presidida por Santiago Aparicio Jiménez, trata de impulsar el proyecto «Máxima eficiencia en los CPDs para repoblar la España Vaciada», recientemente galardonado en los EnerTICAwards.

El objetivo de Invest Soria, provincia líder en Freecooling –un sistema que usa el aire exterior para refrigerar un espacio– en España el el de atraer a empresas que contribuyan a asentar población mediante la generación de empleo y evitar así el despoblamiento que se está produciendo en la región. «Comenzamos en el año 2017 y con una propuesta que sale oficialmente al mercado de los data centers en mayo del 2019. Desde entonces, estamos trabajando directamente con empresas del sector y de telecomunicaciones que además nos han confirmado que por la provincia de Soria atraviesan líneas de alta conectividad, lo que facilitar la conexión de los centros de datos. Es decir, no nos hemos tirado a la piscina sin saber si podíamos o no hacerlo, sino que hemos hecho un gran trabajo de campo para llegar a este punto», explica a Tu Economía Andrés Sienes, director de Desarrollo de Negocio de Invest in Soria.

Ahorro energético

Gracias a los 11 grados centígrados de media, uno de los climas más bajos del Sur de Europa, los edificios que albergan los grandes ordenadores pueden mantener la temperatura adecuada y usar así menos energía para su refrigeración. Es decir, el uso del aire frío y limpio de la provincia resulta muy positivo para reducir el gasto energético que generan los equipos y disminuye el consumo de estas empresas que, además, colaboran en la sostenibilidad del planeta.

Este método hace que un data center afincado en la provincia de Soria tenga un ahorro en potencia energética del 60%, lo que supone un ahorro de 9 puntos por encima de Valladolid, 12 puntos por encima de Pamplona o 15 puntos porcentuales por encima de Madrid. ¿A qué contribuye esa mejora del ahorro energético? A un ahorro también económico para las empresas derivado de la energía eléctrica de un 51%.

Además, el cien por cien de la energía que produce la provincia de Soria es limpia y renovable. De hecho, la propuesta de Invest in Soria está avalada por el «Estudio de refrigeración mediante aire exterior en CPD». Tal es así que el CPD de la Seguridad Social ha apostado por esta provincia para instalarse de forma oficial en Soria.

Seguridad

Por otro lado, la seguridad también resulta relevante para los empresarios y a este respecto destaca que la provincia presume de ser una de las más seguras de España con nulos delitos informáticos y de las más provincias seguras en número de delitos físicos, según datos de la Fiscalía General del Estado. Tampoco existen, hasta el momento, riesgos de padecer desastres como inundaciones o movimientos sísmicos.

¿Y cómo impacta esto en la región? La generación de más de 60 empleos supone un impulso para una Soria azotada por la despoblación. Los empresarios, comprometidos, con la iniciativa, han puesto a disposición del proyecto más de res millones de metros cuadrados de suelo industrial a coste cero, ayudas al desarrollo industrial, bonificaciones en el ICIO del 95% – el máximo permitido– y cuentan también con el apoyo de las administraciones. «El proyecto nace del ‘‘Plan para la Dinamización Económica y Demográfica para la Provincia de Soria’’, el denominado Plan Soria, por el cual se marcan una serie de acciones y entre ellas está la captación de empresas y que es liderada por los propios empresarios de la provincia. Tenemos financiación pública pero actuamos como una agencia privada. Intentamos generar mayor confianza a los nuevos emprendedores ya que no somos administración. Hablamos de empresario a empresario. Conocemos sus dudas y temores ante un nuevo proyecto», explica Sienes. Una alternativa a una España vaciada que pretende llenarse de talento.