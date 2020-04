Las aerolíneas temen que la banca les cierre el grifo del crédito

Sin ingresos pero con una cuenta de gastos que apenas mengua, las aerolíneas se temen lo peor: que cuando vayan al banco, les cierren el grifo del crédito. La situación del sector, con el tráfico aéreo cerrado salvo en casos excepcionales, es, según todos los actores que lo componen, dramática. De supervivencia pura. Y para salvar el pellejo, a muchas compañías no les llegará con la liquidez que tienen. Por eso, necesitarán pedir préstamos. Pero lo que temen es que las entidades les nieguen el dinero por el elevado riesgo de quiebra y la incertidumbre sobre el futuro del sector aéreo. Para evitarlo, patronal y sindicatos han solicitado que el ICO avale el 90% de la cuantía de las diferentes líneas de financiación para el sector. Así lo han consensuado en un documento que quieren discutir con la administración. En el texto, exponen una serie de medidas que consideran fundamentales para garantizar la viabilidad del transporte aéreo en España.

Los firmantes, la patronal de aerolíneas ALA y los sindicatos Sepla (pilotos), Stavla, Sticpla (tripulantes de cabina), Asetma (técnicos de mantenimiento) y USO solicitan que las aerolíneas puedan seguir beneficiándose de las exenciones fiscales y bonificaciones en Seguridad Social una vez se haya decretado la suspensión del estado de alarma y hasta que se alcance el nivel mínimo del 70% de la actividad previa a la crisis del Covid-19, además de agilizar la concesión de líneas ICO a las compañías.

El sector también insiste en la necesidad de flexibilizar el reglamento europeo que les obliga a devolver el importe de los billetes cancelados en un plazo de una semana dado que ello pone en serio riesgo la viabilidad de las compañías ante la debilidad de sus tesorerías. En este punto cuentan no sólo con el respaldo del Gobierno español sino también el de otros países europeos como Portugal, Francia o Italia. El miércoles hubo reunión de ministros de Transportes de la UE y varios países, incluido España, apoyan sustituir temporalmente los reembolsos por cupones para viajar en otro momento. José Luis Ábalos ha propuesto establecer un plazo para el uso del «voucher». Si pasado ese tiempo no se usa, se devolvería el dinero. De ese modo, el viajero tendría la opción de recuperar el importe del billete y las aerolíneas ganarían tiempo para rehacer sus tesorerías y que los pagos no amenazasen su viabilidad.

Ocupación

El sector también quiere abordar el espinoso asunto de la ocupación de los vuelos. La UE será la que establezca unas directrices comunes para reanudar la actividad. La Comisión ya ha advertido de que el distanciamiento social será necesario para volver a volar. Algunas compañías fuera de España creen que tendrán que volar con un tercio menos del pasaje para respetarlo. Pero el sector español cree que limitar el pasaje no solamente sería inefectivo sino «económicamente insostenible para una industria ya muy dañada». Su opinión es que resultaría más efectivo realizar controles previos al embarque.

Los firmantes también quieren que se exonere temporalmente el pago de tasas aeroportuarias y de navegación. Además, solicitan ayudas para mantener los requisitos y competencias para que los profesionales puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo a medida que el sector aéreo vaya reactivándose, sin necesidad de entrenamientos previos largos y costosos.