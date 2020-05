El Gobierno niega la bajada de las pensiones y extenderá las ayudas a los autónomos

El Gobierno sigue negando una posible bajada de la cuantía de las pensiones, cuya revalorización mínima por ley sigue fijada en el 0,25%. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado esta mañana que garantiza “absolutamente” que el Gobierno no recortará las pensiones en España pese al mayor gasto en prestaciones de desempleo y subvenciones por ERTE y ayudas a pymes que está afrontando el Gobierno como consecuencia de la gestión del Gobierno ante la crisis del Covid-19. La intención de Escrivá es que cualquier modificación de las reglas respecto a las pensiones se mantenga dentro del marco de un gran acuerdo general en el Pacto de Toledo, que el Gobierno tiene la intención de reunir con celeridad“en cuanto pasen las urgencias del Covid-19” con el objetivo de disponer de un marco estable a largo plazo que garantice que las pensiones mantengan su capacidad adquisitiva.

“Ese es el plan y lo retomaremos”, ha dicho el ministro, que ha insistido en que el aumento de deuda y los menores ingresos causados por la crisis, “y que se puede extender un año como máximo”, es temporal y no estructural. “Por tanto, todas estas referencias que se están haciendo sobre las pensiones me parece que no están sustentadas en nada sólido”, ha subrayado, en declaraciones recogidas por Ep. Escrivá también ha reiterado que uno de los objetivos es acercar la edad real de jubilación a la legal.

Respecto a la situación del sistema, Escrivá ha admitido que pese a la recuperación en algunos sectores que resultaron muy perjudicados por la hibernación, como la construcción, la afiliación a la Seguridad Social en mayo “no va muy bien”. La construcción perdió 150.000 empleos en marzo, pero, según ha detallado el ministro, entre finales de abril y las dos primeras semanas de mayo ha sumado 60.000 cotizantes, con lo que la pérdida acumulada de empleos en este sector desde que estalló la crisis es ahora de 90.000 puestos de trabajo.

Pese a todo, Escrivá ha destacado que gracias a las medidas de protección de rentas adoptadas por el Gobierno la destrucción de empleo está siendo “moderada.

Cese de actividad de autónomos hasta el 30 de junio

Asimismo, el ministro ha confirmado que el Ejecutivo extenderá la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos hasta el 30 de junio y que está estudiando cómo se va a calibrar esta prórroga para que tenga unas características de gradualidad similares a las establecidas para la exoneración de cuotas en las empresas con expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) de fuerza mayor.

Sobre si esta prestación podrá alargarse hasta finales de año para algunos sectores, Escrivá ha recordado que en el decreto por el que se prolongaban inicialmente los ERTEs hasta el 30 de junio se habilita al Gobierno a desarrollar una norma donde plantear medidas específicas para determinados sectores. “Ese es el canal por el que tenemos que identificar ciertos sectores donde el parón de la actividad va más allá de junio. Habrá que estudiarlo con los agentes sociales. Es por ese camino por donde podemos acomodar algunas situaciones”, ha señalado el ministro, que ha añadido que el sector turístico será posiblemente un firme candidato a la prolongación de estas medidas.