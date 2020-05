Iberia retomará los vuelos de corto y medio radio en junio al 21% de su capacidad

Iberia ya tiene fecha para ir retomando su actividad en condiciones de normalidad. La aerolínea ha anunciado que reactivará paulatinamente su programa de vuelos de corto y medio radio a partir del 1 de julio, medida que que acompañará con una política de flexibilidad “para generar confianza entre los clientes a la hora de comprar sus billetes”. En cuanto a la red de largo radio, la compañía ha asegurado que también está lista para reanudar gradualmente las operaciones “una vez la situación lo permita, incluido el levantamiento de la cuarentena y de las restricciones que aplican la mayoría de los países a los que vuela Iberia”.

Para el mes de junio, Iberia ha anunciado que mantendrá un programa similar el de mayo, para ofrecer una mínima conectividad a quienes tienen que viajar por fuerza mayor, con una serie de vuelos a Canarias, Baleares, Barcelona, Bilbao, Asturias, Galicia, Londres y París.

Durante los meses de julio y agosto, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional volarán como mínimo a 40 y 53 destinos respectivamente en España y Europa, con al menos 194 frecuencias semanales en julio y 359 en agosto. Esta capacidad es tan solo un 21% de lo inicialmente previsto para la red de corto y medio radio, porcentaje que podría aumentarse hasta un 35% en función de la demanda.

Destinos

En España, el Grupo Iberia ofrecerá vuelos entre Madrid y 16 destinos peninsulares (Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia y Vigo), seis en Canarias (Tenerife Norte y Sur, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma) y tres en Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza). Con Europa , las aerolíneas del grupo ofrecerán vuelos a 15 destinos en julio (Atenas, Bruselas, Dubrovnik, Ginebra, Lisboa, Londres, Milán, Múnich, Oporto, París, Roma, Estocolmo, Venecia y Zúrich, además de Dakar en el continente africano) y 28 en agosto (los anteriores y Berlín, Bolonia, Copenhague, Dublín, Faro, Frankfurt, Lyon, Mánchester, Marsella, Praga, Santorini y Toulouse, además de Marraquech en el norte de África).

La aerolínea española ha anunciado también que, “con el fin de generar confianza en los clientes que ahora están empezando a preparar sus vacaciones de verano”, todas las compras que se hagan entre hoy y el 30 de junio, para volar hasta el 31 de diciembre de este año, podrán hacer un cambio de fecha, aunque el tipo de tarifa no lo permita, sin pagar penalización por el cambio, y solo tendrán que abonar la diferencia de tarifa si la hubiera. Además, Iberia amplía la flexibilidad a los billetes comprados hasta hoy de tal forma que aquellas personas con vuelos hasta el 31 de agosto, que ahora no puedan o no quieran viajar, podrán cambiar de fecha o emitir un bono por el importe íntegro del billete para utilizarlo hasta el 31 de diciembre de 2021.