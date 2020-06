El Gobierno regulará el teletrabajo para extenderlo más allá del estado de alarma

La pandemia ha forzado forzó a las empresas a la implantación del teletrabajo, una la tendencia que se impondrá en el corto plazo porque el retorno de la modalidad presencial se prevé que tardará en producirse unos meses. Por ello, el Gobierno ya está preparando una nueva normativa para regular esta nueva modalidad laboral que ha llegado para quedarse. Incluso las comunidades que ya se encuentran la fase 3 de la desescalada, muchas compañías seguirán manteniendo la obligatoriedad del trabajo en remoto para sus empleados. Tras el levantamiento de muchas de las restricciones del confinamiento, entre trabajadores y empresas surge la pregunta de si esta forma de trabajar se convertirá en una “nueva normalidad”, que ya ha pasado de ser un proyecto piloto a una necesidad empresarial, situación que apunta a que se convertirá en la forma habitual de organizar el mercado laboral, por lo que la vuelta al trabajo de los empleados no implicará que tengan que desplazarse, a menos que decidan lo contrario.

Ante esta situación y sin que se haya todavía elaborado un legislación en este sentido, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha adelantado que se trabaja ya en un proyecto para regular y fomentar el teletrabajo más allá del estado de alarma y de situaciones de emergencia como lo ocurrido en la crisis del covid-19. "Hay ya un borrador bastante desarrollado, que no tardará mucho en presentarse para ser aprobado porque hay que dar respuesta a las necesidades que esta crisis ha generado”, ha apuntado Pérez Rey en la rueda de prensa en la que ha valorado los datos de empleo de mayo, durante la que ha reconocido que se está trabajando de manera “intensa” en el este tema, pero no ha concretado fechas para presentar esta nueva normativa. “Se debe marcar un sendero para fomentar el teletrabajo en el futuro, no solo en un contexto de pandemia”, matizó.

Antes de iniciarse la pandemia era un tema recurrente en las empresas, que irían apostando cada vez más por las nuevas tecnologías aplicadas al futuro del empleo, que no estaba todavía predeterminado por la crisis sanitaria, que finalmente ha precipitado todo. Las reuniones virtuales se han transformado en algo común, ha aumentado la actividad económica en una amplia gama de plataformas digitales y, en la mayoría de los casos, el trabajo no ha resentido los resultados de las empresas. Por tanto, el Ejecutivo poner orden y normalizar la situación con una “legislación adecuada”. Lo que no ha precisado es si se incluirá en la nueva reforma laboral cuando deroguen la anterior -como han anunciado-, la incluirán en un nuevo Estatuto de los Trabajadores o lo harán vía decreto ley.