Cómo llenar la cesta de la compra con primeras marcas y pagar mucho menos

Ofertas, promociones y descuentos. Estas son las palabras más buscadas en tiendas y supermercados. La crisis y la incertidumbre han acrecentado el instinto “cazador” de los consumidores españoles que observan, eligen y se lanzan a por los productos que más benefician a su bolsillo. Normalmente se asocia un recibo menos abultado a la compra de marcas blancas. El comprador opta por los productos que imitan a su marca favorita de refrescos, de crema de cacao o de cereales pero a menor coste. Un sacrificio que merece la pena por el ahorro, pero que no tiene por qué ser necesario. Los consumidores con una filosofía “low cost” también pueden hacer su compra semanal repleta de marcas recurriendo a “outlets”. Y no, aunque los productos cuesten hasta un 70% menos que su precio medio de mercado, no están defectuosos, ni son una imitación. El pionero en implementar este modelo de negocio en España es Primaprix, un “outlet” de primeras marcas de consumo que se dedica a viajar por toda Europa en busca de oportunidades para ponerlas a disposición de las familias españolas.

¿Por qué son tan bajos los precios?

Los precios pueden parecer excesivamente bajos. Los productos faciales y de cosmética son algunos de los artículos que generan gran escepticismo. “La primera vez que entré vi artículos de maquillaje de grandes marcas a dos euros y pensé que había gato encerrado”, cuenta una compradora. La raíz de estas dudas reside en que es muy fácil asumir como razonable un ahorro, por ejemplo, del 20%, pero “el cliente puede tener dudas ante ahorros que superen el 50%”, explica David Pinel, del departamento de marketing de Primaprix. Pero para casi todo existe una explicación lógica y este es uno de esos casos. “Somos cazadores de oportunidades. Contamos con un equipo de compradores que viajan por toda Europa constantemente comprando a las marcas líderes sus excedente de fabricación o de promociones, liquidaciones de stock o productos que vayan a cambiar su diseño de envase”, nos cuentan. “Así se matan dos pájaros de un tiro. A las empresas de gran nivel les quitamos de encima una mercancía a la que les cuesta darle salida y a cambio podemos comprar los productos a muy buen precio”, añade. Ese es el secreto de Primaprix, no hay más vuelta de tuerca.

Una compra completa

Aclarar esta duda forma parte de su día a día. “Cuando abrimos una tienda la gente piensa que esos precios son temporales para captar clientes. Eso no es real. Los precios se mantienen permanentemente”, cuenta David Pinel. Los descuentos rondan entre el 20% y el 70%. Con un ejemplo todo se entiende más fácil. Estas “rebajas” pueden suponer un ahorro de entre 15 y 20 euros en el caso de una compra de 50 euros repleta de productos de grandes marcas. “Alimentación, cosmética, productos de hogar, droguería, perfumería y una selección de vinos con denominación de origen. Actualmente contamos con entre 4.000 y 5.000 referencias por tienda”, explican desde el departamento de marketing.

En los últimos tiempos también han incluido en su oferta productos frescos, como frutas, verduras, carnes y pan recién hecho. Estos artículos actúan como una especia de complemento del “outlet” para que cualquier cliente que entre en Primaprix puede salir habiendo tachado todos los productos de su lista de la compra. En este sentido, Primaprix ha entrado a competir de lleno con las grandes cadenas de distribución, pero con un modelo de negocio único. “No existe en España un competidor similar que centre su modelo de negocio en la compra oportunística”, subraya Pinel. De esta manera, los consumidores “pueden recuperar la compra de las marcas que siempre les han gustado pagando mucho menos por ellas”. El acceso a este tipo de ofertas resulta de especial importancia en época de crisis, sobre todo, para que los habitantes de cualquier barrio puedan hacer la compra que realmente desean sin que ello les suponga un esfuerzo económico. “Nos gusta que la gente nos identifique como su tienda de barrio”, nos explican. Su forma de conseguirlo es devolver al barrio parte de lo que este les da, contratando a personas que viven en las zonas en las que abren, contribuyendo así a la economía local.

Próximas aperturas

Primaprix está en pleno proceso de expansión inaugurando una media entre cuatro y cinco tiendas nuevas al mes. Para cada una de ellas se contratan entre 6 y 10 personas de manera permanente, lo que supone que al mes genera entre 24 y 50 empleos. La cadena cuenta ya con 94 establecimientos repartidos por toda la geografía española, desde que abrió el primero en diciembre de 2014. Las próximas aperturas se producirán en Durango (País Vasco) y Valencia. Además, Primaprix seguirá “estrenando” nuevas tiendas a lo largo de todo el verano, como en Alcalá de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Sevilla, Málaga o Alzira, entre muchas otras.