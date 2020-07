A veces a la tercera no va la vencida. La tercera jornada de la cumbre de los Veintisiete ,que iba a terminar inicialmente ayer, discurre teñida de un manto de pesimismo y creciente hartazgo. Estaba previsto que los líderes europeos se reunieran en una nueva sesión plenaria a las 12 del mediodía y que incluso Charles Michel presentara una nueva propuesta para desatascar las negociaciones, con el objetivo de pactar un Fondo de Reconstrucción que salga al auxilio de los países más golpeados por la pandemia. Pero, ante la disparidad de las posturas y la brecha insalvable entre Norte y Sur del club comunitario, han proseguido las reuniones en formato reducido. Fuentes diplomáticas consideran que esta sesión plenaria no comenzará antes de las cinco y media y puede que se haya producido un nuevo retraso cuándo el lector lea estas líneas.

La tarde de ayer estuvo marcada por una fuerte ofensiva de lo denominados frugales –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia– y una resistencia numantina por parte de los países del Sur. Los primeros quieren reducir el tamaño del fondo por valor de 750.000 millones de euros, recortar de manera drástica el porcentajes de ayudas directas no reembolsables e imponer una severa vigilancia sobre las reformas realizadas a cambio de este dinero europeo ya que desconfían de la voluntad y disciplina de los países del Sur. Los segundos pugnan por que el grueso del paquete llegue en forma de subvenciones a fondo perdido ,y no préstamos, con el objetivo de no seguir engordando la deuda (elefantiásica en el caso italiano) y quieren que el mecanismo de supervisión de estas reformas no esté abocado a la inoperancia y a constantes retrasos. Los primeros creen que ya han cedido lo suficiente al dar su beneplácito a una emisión de deuda conjunta europea a gran escala, en una operación sin precedentes en la Historia europea, y los segundos creen que el tamaño de este fondo ya se ha reducido desde sus pretensiones iniciales, cifradas entre 1 y 1,5 billones de euros.

La cumbre terminó ayer con las espadas en alto y todavía no se han bajado. “No puede decir si encontraremos una solución. Hay muy buena voluntad pero también hay muchas posiciones diferentes. Haré mi parte, pero también es posible que no haya hoy un resultado”, ha asegurado la canciller alemana Angela Merkel mientras aumentan las quinielas sobre una posible nueva convocatoria a finales de julio o una nueva cita en el mes de septiembre. “Debemos encontrar los compromisos correctos en las próximas horas. Creo que todavía es posible, pero no se hará a expensas de la ambición europea”, ha asegurado también el presidente Emmanuel Macron.

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está manteniendo durante esta cumbre un perfil bajo –al menos desde el punto de vista mediático– su homólogo italiano Giuseppe Conte no ha tenido problemas en acusar a aquellos países que están dificultando el acuerdo. “La negociación continúa. Por un lado, la gran mayoría de los países, incluidos los más grandes, Alemania, Francia, España e Italia, que defienden las instituciones europeas y el proyecto europeo. Y por otro, unos pocos países, que se llaman ‘frugales”, ha señalado el primer ministro italiano acompañado de una foto.

Parece que la pelea no reside en las décimas sino en el sentido global del paquete. “Todos saben cuáles son los obstáculos y ahora tratan de averiguar si es posible ese acuerdo”, explican fuentes diplomáticas españolas sobre la posibilidad de que Charles Michel presente una nueva negobox (propuesta detalla con nuevas cifras tanto para el Fondo de Reconstrucción como el nuevo marco financiero 2021-27). “Al fin y al cabo las negobox suben o bajan las cifras, pero lo grandes obstáculos son los mismos”, inciden las mismas fuentes.

Pero hay más conflictos. El grupo de Visegrado formado por Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa se niega a vincular el desembolso de los fondos al respeto al Estado de Derecho y también amenaza con el veto. Sus iras también se dirigen al primer holandés, Mark Rutte, gran defensor de este principio y que en esta cumbre ha conseguido encolerizar casi a partes iguales a los países del Sur y del Este. Orban acusa a Rutte de un “estilo comunista”. “No sé cuál es la razón personal por la que el primer ministro holandés me odia a mí o a Hungría, pero está atacando con dureza y dejando muy claro que debido a que Hungría, en su opinión, no respeta el estado de derecho debe ser castigado económicamente. Esa es su posición, que no es aceptable, porque no hay una decisión sobre cuál es la situación del estado de derecho en Hungría. El holandés es el responsable del desastre”. Precisamente, Rutte, reconoció este domingo que “hay problemas importantes en el Sur” y mostró su disposición a “ayudar”, pero advirtió de que también quiere que “se implementen las reformas necesarias” y recordó que “todo el mundo debe estar de acuerdo” con la propuesta final. “Estamos intentando ver todos juntos adónde nos va a llevar esto. ¿Cómo podemos salir de ahí? Es complicado. Nos damos cuenta de que hay problemas importantes en el Sur y queremos ayudarles también, pero queremos que el Sur implemente las reformas necesarias. Como Países Bajos, ya no estamos aislados (en su posición). Eso es buena noticia”, explicó.