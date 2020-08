Habitaciones de hotel reconvertidas en oficinas: cuánto cuestan y quién puede alquilarlas

Teletrabajar desde casa sin tener una oficina en la que separar la vida profesional de la familiar puede suponer un problema a largo plazo. La cocina, el salón o la habitación de invitados se han transformado en oficinas improvisadas durante el confinamiento, donde hijos, pareja o compañeros de piso campan a sus anchas y borran los límites creados por los centros de trabajo. Algunos empleados y autónomos ya llevan cinco meses realizando sus tareas desde casa y prevén que acabarán el año de la misma manera. Pagar una oficina mensualmente no les resulta rentable, tampoco quieren enrolarse en una mudanza y los espacios de coworking no les terminan de convencer. Para todos los que quieran trabajar fuera de casa unos días al mes existe una nueva opción: alquilar una habitación de hotel a modo de oficina. B&B Hotels ha reconvertido parte de sus habitaciones en oficinas. Este servicio está disponible en sus 33 hoteles de España y cuatro de Portugal, para autónomos y empresas por 19 euros al día y de 9:00 a 19:00 horas.

La gran duda es si alquilar estas habitaciones es seguro y qué equipamiento ofrecen. Según el comunicado de la cadena hotelera, las habitaciones se desinfectan con el protocolo “Safe for Everyone” certificado por Applus+ (una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y la certificación). De esta forma, Applus+ certifica que B&B HOTELS ha implantado protocolos de higiene y control en todos sus hoteles y oficinas de España y Portugal, con el objetivo de proteger a sus clientes y empleados de la Covid-19.

Wifi de calidad para hacer videoconferencias

Las “habitaciones-oficina” disponen de un amplio escritorio, silla ergonómica, servicio de impresora, acceso a Wifi de alta velocidad certificado por Bureau Veritas, botella de agua en el minibar, café y té gratuito las 24 horas del día en el hall del hotel y baño privado. Por su parte, la instalación Wifi de B&B Hotels ha obtenido la “Label Wifi Performance” de Bureau Veritas que certifica que: las instalaciones de la red Wifi del hotel cumplen los requisitos necesarios de seguridad, todas las zonas del hotel (públicas y alojamiento) cumplen los requisitos de conectividad que permiten un uso profesional para el 100% de la capacidad nominal del hotel, y los servicios cumplen los requisitos de asistencia al cliente, de cuidado y mantenimiento, de grado de satisfacción y de respeto de la conservación de los datos.

B&B Hotel se caracteriza por ofrecer su concepto “Only for Everyone”, una combinación de comodidad, diseño y calidad a un precio asequible. En esta línea se desarrolla su nueva oferta de oficinas. Según Lucía Méndez-Bonito, CEO de B&B Hotels en España y Portugal: “Tras la crisis sanitaria que ha obligado a las compañías a reinventarse, hemos detectado la necesidad creciente de encontrar un lugar de trabajo tranquilo, cómodo y con una red wifi que permita mantener videoconferencias a un precio asequible. Dentro de nuestra iniciativa ‘Work room for everyone', hemos convertido una parte significativa de habitaciones de todos nuestros hoteles en oficinas, ofreciendo de esta forma un espacio tranquilo, confortable y con los mejores servicios para reuniones, teletrabajo o videoconferencias para todo el mundo que lo necesite”.

La consejera delegada ha destacado el importante papel que ha desempeñado el sector hotelero en esta crisis y ha señalado que tras esta iniciativa llevarán “a cabo otras con el propósito de arrimar el hombro entre todos y, así, salir de esta crisis”.