La Seguridad Social penalizará con un 8% las jubilaciones anticipadas

Lo insinuó ayer en su comparecencia en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo ha ratificado hoy en el programa de Onda Cero “Más de uno”: las jubilaciones anticipadas tendrán una fuerte penalización, que podrá reducir hasta un 8% la pensión. En respuesta a una pregunta directa de Carlos Alsina sobre este tema, el ministro explicó que el sistema establecido en España para la jubilación entre los 65 y 67 años es razonable, aunque advirtió de que los mecanismos de jubilación anticipada voluntaria no están bien diseñados porque no penalizan como deberían las jubilaciones anticipadas. Por ello, cree que el porcentaje de retiros antes de la edad legal es demasiado alto y que se podrían reducir si los coeficientes de reducción de la pensión de factose elevaran hasta un 8% en las jubilaciones anticipadas, y no un 3% o un 4% de media como está hasta ahora establecido.

Ayer en el Congreso, Escrivá reiteró que uno de los fines que se ha marcado esta legislatura -dio a entender que ya tiene muy avanzada esta posibilidad para el corto plazo- es terminar con la sangría de las jubilaciones anticipadas, que según sus cálculos aumentaron hasta el 16% del total en 2019, una tendencia creciente sobre todo en el colectivo de los autónomos, que tienden a cotizar por la base mínima ante sus “dudas sobre la viabilidad del sistema de pensiones, y es es algo que tenemos que cambiar”, aseguró.

Su apuesta se centra en acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y ha propuesto incrementar los incentivos económicos para retrasar la jubilación, reforzar las fórmulas de compatibilidad del trabajo y la pensión y “corregir elementos distorsionantes que en este momento existen en la regulación de las jubilaciones anticipadas” para desincentivarlas. Según indicó ante los diputados, la jubilación demorada voluntaria apenas supone el 6% del total de las pensiones y en los últimos años ha mantenido su tendencia, mientras que la anticipada voluntaria ha ido creciendo. También señaló el desconocimiento general existente entre los trabajadores de las bonificaciones existentes por demorar la jubilación que lleva a no beneficiarse de ellas. El incentivo por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2%. También anunció que se está diseñando un sistema de incentivos mejor construido, en el que destaca un aspecto poco desarrollado en España: compatibilizar pensión y trabajo, mejorando las posibilidades de esta opción. Recordó el ministro que muchos trabajadores no saben que si se retrasa la jubilación hasta los 67 años logrará una bonificación del 2% de forma permanente. “Muchos lo desconocen y la pierden, y es un número muy significativo de pensionistas”.