Unicaja y Liberbank negocian su fusión

La fusión entre CaixaBank y Bankia ha abierto la veda al proceso de concentración en el sector bancario español para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Los próximos bancos que podrían unir sus destinos son Unicaja Banco y Liberbank. En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), la entidad andaluza ha admitido que mantiene “contactos preliminares” con Liberbank para una eventual fusión de ambos bancos.

Unicaja asegura que de forma regular analiza “potenciales oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas". Y que, en el marco de estas actuaciones, se enmarcan los contactos con Liberbank, que cuentan con el conocimiento del consejo de administración.

La entidad andaluza ha explicado que las conversaciones no cuentan hasta el momento con el apoyo de asesores externos y que, por el momento, no han adoptado una decisión al respecto. De llegar a buen puerto las conversaciones, Unicaja y Liberbank culminarían el proceso que no pudieron rematar en 2019. Entonces, y tras más de cinco meses de conversaciones, las negociaciones para su integración se rompieron al no alcanzar un acuerdo sobre el reparto accionarial en la nueva entidad.

Tras hacerse públicas las conversaciones, los títulos de ambos bancos están subiendo con fuerza en el mercado continuo. Los de Liberbank han avanzado casi un 20% y los de Unicaja, un 13%.