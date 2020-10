¿Por qué son tan importantes para Sánchez unos nuevos Presupuestos?

Si alguien le hubiera vaticinado al exministro Cristóbal Montoro que sus Presupuestos Generales del Estado de 2018 iban a ser los más longevos de la democracia, no hubiera dado crédito alguno al tal pronóstico. Sin duda, hubiera pensado que era cosa de meigas. Sin embargo, la realidad siempre supera a la ficción y en este caso también. Las últimas cuentas elaboradas por el Gobierno popular se han prorrogado nada más y nada menos que tres veces consecutivas y es previsible que se prorroguen, aunque por poco tiempo, una cuarta vez, si el Congreso de los Diputados no da luz verde a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 antes del día 1 de enero próximo. Si en esa fecha no están listos, los de Montoro se volverán a prorrogar automáticamente hasta que el Gabinete de Sánchez consiga superar el rubicón parlamentario.

Pero si los Presupuestos se prorrogan automáticamente cuando llega el 1 de enero de cada año ante la ausencia de unas nuevas cuentas ¿por qué es tan importante contar con unos nuevos?

En esta ocasión, los nuevos Presupuestos son vitales para superar la recesión económica que azota el país, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. De su entrada en vigor depende que España perciba 70.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido de la Unión Europea para la reconstrucción del país. Además, la subida en las partidas de las transferencias a comunidades autónomas y a corporaciones locales depende de la aprobación de las cuentas de 2021, así como la revalorización de las pensiones y una eventual alza de las nóminas de los funcionarios, aún por decidir por el Gobierno central.

¿Si no hay nuevos Presupuestos, no habrá incrementos en las transferencias a autonomías y a ayuntamientos? ¿Tampoco se revalorizarán las pensiones?

No necesariamente. El Gobierno ha recurrido al decreto ley para legislar y cubrir las lagunas de no contar con unos Presupuestos anuales. Así, en enero pasado subió el salario de los funcionarios en un 2% y aprobó la revalorización de las pensiones en el 0,9%. El Ejecutivo también ha utilizado esta herramienta para transferir fondos a las autonomías y a los ayuntamientos para hacer frente a la actual crisis económica y sanitaria. Por tanto, una prórroga presupuestaria no supondrá cerrar la puerta a la actualización de estas partidas.

¿Sin nuevos Presupuestos, entraría en vigor la reforma fiscal, incluida en las cuentas de 2021?

El Gobierno podría adoptar esta reforma fiscal con la modificación de cada una de las leyes de los diferentes tributos. Sin embargo, tendría que buscar el consenso en el Congreso de los Diputados sólo para esta reforma fiscal, algo que parece complicado de alcanzar con la actual aritmética parlamentaria. Es más ágil y fácil hallar ese respaldo de la mano de unos nuevos Presupuestos del Estado.

Pero entonces, ¿por qué es tan importante para Sánchez contar con nuevas cuentas?

Aunque legalmente se suprimió bajo el mandato de Solchaga la limitación de prórrogas presupuestarias, una cuarta prórroga dificultaría al presidente Sánchez la gobernabilidad del país. Además, se juega su credibilidad ante sus socios comunitarios y su imprescindible ayuda a fondo perdido. En la práctica, una cuarta prórroga abocaría al Ejecutivo a una nueva convocatoria de elecciones generales.