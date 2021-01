1 de cada 10 españoles pasa frío en casa

Sin una temperatura adecuada en casa no hay salud, no hay calidad de vida y no hay igualdad de oportunidades. La lucha contra pobreza energética va ganando relevancia en las instituciones y en todo tipo de organismos. Entre las claves para combatirla se encuentran la rehabilitación de viviendas y la eficiencia. Así lo recoge la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Pero mientras que todos estos mecanismo comienzan a hacer efecto, el 7,5% de los españoles no podía en 2019 permitirse el coste de una calefacción adecuada en su hogar, superando la media europea (6,9%), según los datos publicados este miércoles por la oficina de estadística Eurostat. La crisis sanitaria y económica causada por la Covid-19 ha agravado la situación de miles de familias vulnerables, lo que podría provocar una repunte de estas cifras cuando se tengan datos de 2020.

El porcentaje de europeos que no dispone de medios para costear ese gasto registró su pico en 2012, cuando alcanzaba el 10,8 %, y desde entonces ha bajado de manera constante en los años posteriores, aunque hay grandes diferencias entre los estados miembros. Por países, la tasa más alta de población que no puede permitirse mantener su hogar lo bastante caldeado se dio en Bulgaria (30,1% de los encuestados), seguido de Lituania (26,7%), Chipre (21,0%), Portugal (18,9%), Grecia (17,9%) e Italia (11,1%). En el extremo opuesto, las tasas más bajas (en torno al 2%) se registraron en Finlandia, Austria, Suecia, Eslovenia, Luxemburgo, Estonia y Alemania.

Reducción del 25% para 2025

Por definición, “la pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética tiene el objetivo de reducir como mínimo el 25% de la pobreza energética para 2025. Para ello surgen los compromisos de crear un nuevo bono social energético, extender el plazo de interrupción del suministro por impago, crear una web informativa, aumentar la eficiencia energética de los hogares y elaborar planes de desarrollo de la Estrategia.

Eurostat dio datos también del porcentaje de personas en viviendas donde hay techos con goteras, que alcanza el 12,7% en la UE, con Chipre (31,1%), Portugal (24,4%) y Hungría (22,3%) a la cabeza. En España, la tasa se sitúa en el 14,7%, de nuevo por encima de la media de la UE. Los europeos que menos se ven afectados por ese problema son los finlandeses (4,1%), eslovacos (5,7%) y los suecos (7%).

En cuanto a la población que reside en viviendas que carecen de sanitario, ducha o baño, el porcentaje no es significativo a nivel de la UE, donde se sitúa en el 1,6%, pero afecta sobre todo a Rumanía (22,4%), seguida de Lituania (8,7%) y Letonia (7,7%), mientras que en España es un problema casi inexistente (0,3%).