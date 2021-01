¿Por qué se ha disparado el precio de la luz en los últimos días?

Todo lo que podía pasar para que el precio de la luz se dispare ha pasado en los últimos días. Ese, a grandes rasgos y sin detalles, sería el motivo que explica que la factura de la luz haya experimentado un subidón tremendo en los últimos días. Pero, ¿cuáles son esos factores que se han alineado para provocar una tormenta perfecta que ha llevado a un incremento tan repentino y brusco del precio de la energía?

Falta de aporte de las renovables

Estamos en unos días en los que las energías renovables, más baratas y que, por tanto, abaratan el recibo, aportan poco al sistema. La fotovoltaica es menos eficiente en invierno y produce menos. Además, no hay viento, por lo que la eólica no puede cubrir la buena parte de la demanda que va cubriendo.

Subidón del gas

El escaso aporte de las renovables hace que, en el sistema, quien tenga la determinación del precio para todo el mercado mayorista sea el gas natural, que nutre las centrales de ciclo combinado que están suministrando la energía ante el bajón de las renovables. El gas está viviendo en este momento un récord histórico de demanda y en precios en los mercados internacionales. En las últimas semanas, Asia está viviendo una ola de frío que ha disparado la demanda de gas y ha puesto patas arriba todo el mercado, disparando el precio en todo el planeta. En el caso de España, su principal suministrador de esta materia prima, Argelia, ha tenido problemas para procesar el gas y sólo ha exportado una cuarta parte de lo habitual a nuestro país.

Incremento de la demanda

Estas circunstancias anómalas en el mercado del gas, unidas a la fuerte demanda provocada por la ola de frío que ha traído el temporal “Filomena”, han disparado el precio de esta materia prima.

Precio del CO2

El CO2 también ha marcado precios récord con 35 euros por tonelada, lo que ha encarecido también el precio de la energía procedente de las centrales térmicas, tanto de las de carbón como de los ciclos.

Incremento generalizado en Europa

El incremento tan súbito del precio de la energía “no es algo exclusivo de España”, ya que este mismo efecto se esta produciendo en todos los países de nuestro entorno, según ha asegurado hoy la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. De hecho, el récord absoluto se está produciendo en el Reino Unido, donde hubo horas en las que se alcanzó el precio de 750 euros MWh, que es “una cosa absolutamente fuera de todo el parangón, no tenemos antecedentes equivalentes”, ha explicado Ribera. No obstante, la propia ministra ha advertido de que no tiene indicios de que haya habido irregularidades que hagan pensar que el sistema ha sido manipulado.