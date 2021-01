Viajes cancelados por la ola de frío: ¿qué puede reclamar?

Los trenes con origen y destino a Madrid y el aeropuerto de Barajas han estado sin actividad debido a los efectos de la tormenta “Filomena”. Cientos de pasajeros perdieron sus vuelos el viernes y tras reprogramarlos, muchos de ellos se han vuelto a quedar en tierra este lunes ante nuevas cancelaciones. Hasta que la actividad vuelva a retomar su ritmo habitual, los clientes se preguntan si podrán recuperar el dinero de su billete, qué atención recibirán en caso de que su vuelo se cancele una vez estando ya listo para salir, si pueden cancelar por su cuenta o si pueden reclamar una indemnización. El ministerio de Consumo ha resuelto todas estas dudas.

Han cancelado mi vuelo, ¿qué alternativas tengo?

El aeropuerto internacional de Adolfo Suárez-Madrid Barajas sigue sin operar vuelos en la Terminal 1 (T1), donde continúan las labores de limpieza de pistas después de tres días de temporal de nieve, aunque va recuperando de forma paulatina la operatividad en la T4 y la T4S, según ha confirmado Aena en su cuenta de Twitter. Tras dos días de suspensión de su actividad a causa de la nevada histórica caída en Madrid, Barajas retomó anoche algunos vuelos con América desde la T4. Sin embargo, la recuperación de la actividad del aeropuerto será muy gradual.

Para los viajeros que se han visto afectados y a los que puede afectar la ola de frío, tienen derecho a que la compañía aérea les reembolse el dinero pagado por sus billetes. Las aerolíneas también podrán ofrecer bonos alternativos por valor del importe del billete cancelado. En todo caso, “la aceptación de estos bonos es voluntaria para los consumidores y no podrá sustituir a su derecho al reembolso”, remarca Consumo.

Si la cancelación se produce en el transcurso del viaje, los afectados tienen derecho a que la compañía les proporcione la información y asistencia necesaria. Deberán disponer de comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuese necesario, una o más noches de hospedaje, así como el transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.

El Ministerio recomienda a todos los usuarios de transporte aéreo que consulten la página web de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Si la aerolínea no cumple con sus obligaciones, el usuario podrá reclamar ante la compañía. En el supuesto de no recibir respuesta o esta no ser satisfactoria, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante AESA sin coste alguno. No obstante, si se ofreció la atención debida al usuario, aunque este se quedara en tierra, no tendrá derecho a una indemnización, ya que las inclemencias meteorológicas son consideradas como circunstancias extraordinarias en el Reglamento Europeo.

Cuando la aerolínea no haya cancelado el vuelo, pero el pasajero no pueda realizar el viaje debido al temporal, deberá comprobar si en los términos y condiciones del contrato, por razones de emergencia climática, existe la posibilidad de cancelación o si la aerolínea ofrece la alternativa de aplazar o cancelar el viaje.

Tren

Para afectados por trasporte ferroviario con la compañía Renfe, Consumo recomienda consultar las medidas concretas sobre cambios y anulaciones de billetes sin coste para los viajeros habilitadas de urgencia por la compañía y publicitadas en su página web. Renfe informa de que las consecuencias del temporal se centran en las líneas de alta velocidad y convencionales que atraviesan Aragón y Cataluña. Además, todavía persisten las acumulaciones de nieve y de hielo y los problemas en otros puntos de la red, fundamentalmente en el ámbito de Madrid y Castilla-La Mancha. La compañía ferroviaria informa a los clientes que pueden cambiar su billete para otro día o anularlo sin coste. En caso de anulación, Renfe reintegrará el 100% del importe.

Autobús

Si el trayecto fuera en autobús o autocar y es el transportista quien cancela el viaje, este deberá ofrecer igualmente al viajero a escoger entre una alternativa de viaje o el reembolso del importe abonado, que deberá efectuarse en un plazo de 14 días.

Barco

El paso de la borrasca “Filomena” ha causado numerosos daños materiales en la Ciudad Autónoma de Ceuta como consecuencia de la fuerza del viento así como de la persistente lluvia, además de interrumpir el tráfico marítimo entre la ciudad y Algeciras (Cádiz). En relación con los viajes por mar u otras vías navegables que puedan cancelarse por las propias compañías o como resultado de las medidas decretadas por las autoridades portuarias, “la naviera deberá ofrecer al viajero escoger entre una alternativa de viaje o el reembolso del importe abonado que debe hacerse efectivo en 7 días”, señala el ministerio de Consumo.

“Ya sea en tren, autobús o barco, cuando el transportista no haya cancelado el trayecto pero el usuario no pueda viajar debido al temporal, el usuario deberá comprobar si en los términos y condiciones del contrato de transporte, por razones de emergencia climática, existe la posibilidad de cancelación del viaje o si el transportista ofrece la alternativa de aplazar o cancelar el viaje”, advierte Consumo.

Cancelaciones de eventos a causa del temporal

Consumo ha señalado que la suspensión de un evento o actividad a causa del temporal da derecho al usuario al reembolso de la totalidad de los pagos que se hubieran realizado, con independencia de derechos adicionales que pudiesen derivarse del contrato. La solicitud de devoluciones de los importes abonados debe hacerse al proveedor de servicios al que se realizó la compra. Asimismo, y en el supuesto de que el evento no sea cancelado pero el usuario no pueda asistir por el temporal, el ministerio dirigido por Alberto Garzón recomienda comprobar los términos y condiciones del contrato para verificar si estas circunstancias de cancelación están previstas y los potenciales derechos adicionales que pudiesen aparejarse a dichas cancelaciones.

Comercio electrónico

Los pedidos online también están sufriendo retrasos. Consumo recuerda que en estos casos la empresa debe entregar los bienes sin demora indebida y en un plazo máximo de 30 días, a partir de la celebración del contrato, salvo que se hubiesen acordado otros plazos de entrega.

Por ejemplo, si su compra online no llega a tiempo ya que el supermercado se vio obligado a suspender el reparto por el temporal, el comprador podrá conceder un plazo adicional a la empresa para la entrega de los bienes. En el supuesto de que los bienes tampoco sean entregados en dicho plazo adicional, independientemente de la causa, tendrá derecho a desistir del contrato. En este caso, la empresa deberá reembolsar todas las cantidades abonadas sin ninguna demora.