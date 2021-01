Las redes le recuerdan a Echenique que bajar el IVA de la luz estaba en el programa de Podemos

Las hemerotecas no dejan de pasar malas jugadas a los líderes de Podemos, tan activos en las redes sociales que se contradicen un día sí y al otro también. Pablo Echenique, uno de los diputados morados más beligerantes en redes, acaba de comprobarlo, una vez más. Al hilo de la polémica sobre la subida de la electricidad y la negativa del Gobierno a bajar el IVA para contrarrestar el encarecimiento de la electricidad, al líder de Unidas Podemos no se le ocurrió otra cosa que tuitear que el debate sobre la bajada del IVA eléctrico es un “campañote” de las eléctricas contra el Estado del Bienestar. “Lo primero que sorprende es el campañote que se hace para bajar el IVA de la luz. ¿Sabes por qué? Porque bajar el IVA no le cuesta ni un euro a las eléctricas. Eso sí, reduce los ingresos del estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia”, ha escrito Echenique.

Podemos Luz

Sin embargo, la bajada del IVA eléctrico para los consumidores domésticos vulnerables al tramo superreducido del 4% o al menos del 6%, como en Portugal, era una de las propuestas más populistas de los morados y las redes no han tardado en recordárselo. En concreto, el columnista de LA RAZÓN, Juan Ramón Rallo, ha respondido al hilo en Twitter: “Si bajar el IVA de la electricidad es tan sumamente dañino para el Estado de Bienestar, ¿por qué llevabais en vuestro programa electoral la rebaja al 10% del IVA de la electricidad?”, acompañado de una imagen del punto 267 del programa de la formación que dirige Pablo Iglesias.

Una duda, @PabloEchenique: si bajar el IVA de la electricidad es tan sumamente dañino para el Estado de Bienestar, ¿por qué llevabais en vuestro programa electoral la rebaja al 10% del IVA de la electricidad? https://t.co/C1LBuj4Jyh pic.twitter.com/1hRnPUCYLI — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) January 14, 2021

Asimismo, Rallo ha acompañado su recordatorio de una imagen de Pablo Iglesias en le hemiciclo pidiendo la reducción del IVA de la electricidad. La formación comunista ha esquivado la polémica sobre la inacción del Ejecutivo ante la escalada de precios de la luz asegurando que su posición en la coalición es minoritaria y recordando su propuesta de nacionalización de una gran compañía eléctrica, una demanda desechada por completo por sus socios socialistas, que lo consideran una “mala idea”.

De hecho, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró ayer que no cree que “nacionalizar o crear una compañía pública de energía” para reformar este mercado sea una buena idea, como sugiere Unidas Podemos, sino “todo lo contrario”.

También el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ante las preguntas de la prensa que apuntaban a la petición de Podemos, su socio en el Gobierno, de crear una empresa pública a través de la nacionalización de Endesa quiso zanjar la ocurrencia con un “no está en la agenda del Gobierno”.