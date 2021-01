Escrivá niega que sus reformas vayan contra el pacto con Podemos y descarta dimitir

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este lunes que “en ningún caso” las reformas que está planteando su Departamento van en contra del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Escrivá, en declaraciones al Programa al Rojo Vivo de La Sexta, ha salido, así, al paso de unas declaraciones realizadas por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en las que asegura que las reformas que plantean tanto Escrivá como la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, van en contra del pacto de Gobierno. “Conozco perfectamente los acuerdos del pacto de coalición y lo estamos cumpliendo escrupulosamente”, ha señalado Escrivá, que ha puesto como ejemplo una medida como la de descargar de gastos impropios a la Seguridad Social, que venía recogida tanto en el pacto de Gobierno como en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En opinión de Escrivá, “se ha construido un relato en las últimas semanas que no tiene ningún recorrido” y ha atribuido las declaraciones de Álvarez a “una forma de mantener el momentum del relato”. El ministro ha subrayado que “el error” que se está cometiendo en este asunto es volver a meter las pensiones dentro de la lucha partidista e “intentar apropiarse del relato” de las pensiones. “Eso no es correcto y no tendrá recorrido. Esto no va a de recortes y es consistente con todo lo acordado”, ha añadido. Pese a todo, el ministro ha asegurado que se siente “extraordinariamente cómodo” en el Gobierno porque se están haciendo cosas, como los ERTE, la prestación de autónomos, las recomendaciones del Pacto de Toledo... “Yo estoy aquí para hacer cosas por los ciudadanos y estoy totalmente entregado a desplegar las numerosas recomendaciones del Pacto de Toledo”, ha defendido el ministro, que ha añadido que “por supuesto” tiene previsto seguir en el Ejecutivo. Es decir, no dimitirá. De esta manera, ha desmentido el rumor de un posible abandonó de su cartera de Seguridad Social, que ha recorrido hoy las redacciones de los medios de comunicación, horas antes de que mañana se conozca la remodelación del Gobierno que acometerá el presidente para dar salida al ministro de Sanidad, candidato a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero,

Escrivá ha subrayado que lo que hay que transmitir a los pensionistas es que el sistema va a ser más justo y más sostenible, por lo que “no le interesa especular” sobre lo que sucede con Podemos. Respecto al borrador que se manejó en el Gobierno sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, Escrivá ha insistido en que se manejan muchos borradores y que él se hace responsable de lo que presentó en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es lo que finalmente se envió a Bruselas en la ficha de la reforma de pensiones. Aun así, García Ferreras ha insistido en si se ha descartado completamente alargar los años de cálculo del cómputo de las pensiones, con la posibilidad de que se eliminen los que más perjudican. “El sistema no es justo para algunas personas. A los trabajadores que tienen más de 55 años y que han combinado el desempleo con trabajos esporádicos les interesa aumentar el período de cálculo. Tenemos que ver cómo reconocer las lagunas que existen”, expresa el dirigente.

El ministro de Inclusión ha indicado que “la edad de jubilación es un derecho, no una obligación”. Sin embargo, afirma que una de las principales herramientas para reducir el coste de las pensiones radica precisamente en el ascenso de este rango de edad: “Hay mucha gente que le gustaría trabajar mas allá de la edad de jubilación, pero no se lo ponemos fácil. Hay que incentivar la combinación entre jubilación parcial y trabajo”. En este sentido, Escrivá apunta que este aumento del trabajo supondría una reducción de los gastos: “Cada vez que nos jubilamos más tarde, aumentamos la cotización y dejamos de pagar esa pensión. Pero la modernización del plan de pensiones requiere mucho trabajo, y tiene que llegar al Congreso. Nuestro objetivo es llevar en 15 días nuevas medidas”, concluye.

En ese sentido, ha anunciado que en 14 días llevará al Congreso una nueva medida para reducir la brecha de género en las pensiones: “Una pensión complementaria a la maternidad, porque ahí se pierde el trabajo y se genera el problema”, afirma el ministro. Junto con eso, también ha avanzado otras reformas que llegarán “en las próximas semanas”, como el método de cálculo para revalorizar las pensiones al IPC, “para que se revaloricen indefinidamente” o que los autónomos coticen “sus ingresos reales” a la Seguridad Social.

El ministro ha afirmado que no sabe si alguien filtró esos borradores intermedios ni ha querido entrar tampoco en si, en una conversación privada con varias ministras, entre ellas la de Trabajo, se quejó de la actitud de Podemos. “No voy a hablar de eso, es que no fue así. No podemos estar hablando de este tipo de cosas, de reuniones internas. No es razonable que eso se divulgue y no sé quién lo hace, no le dedico tiempo a eso”, ha añadido.

Escrivá ha aseguro que no se quiere “pillar los dedos con las previsiones”, pero cree que habrá una recuperación rápida de la economía. Antonio García Ferreras ha preguntado al dirigente por las pensiones y, ante esto, Escrivá se muestra optimista: “No van a perder poder adquisitivo, sino ganarlo. Si tomamos como partida el marco vigente, que suponía una pérdida (en 25 años) de casi el 30% del poder adquisitivo, lo que nosotros hemos hecho es corregir esa situación y asegurar a todos los pensionistas que tendrán su poder adquisitivo asegurado hacia delante”, insiste. En esta línea, Escrivá adelanta que las pensiones se revalorizarán “con un mecanismo que va a estar ligado al IPC de forma automática”. No obstante, advierte de que los detalles “se están discutiendo con discreción” con los agentes sociales desde hace dos meses.