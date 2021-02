Mercadona sigue reinando entre los súper pese a la pandemia, aunque un poco menos

Mercadona sigue reinando con puño de hierro en el sector de la gran distribución en España. La pandemia no alteró su condición de líder indiscutible del sector con una cuota de mercado (24,5%) que más que triplica la de sus más inmediato perseguidor, Carrefour (8,4%), según los datos del informe “El estado de la Distribución en España”, divulgado hoy por la consultora Kantar. No obstante, por primera vez en veinte años años, la cadena valenciana no mejoró su cuota de mercado sino que la vio recortada en 1,1 puntos porcentuales por efecto del coronavirus, confirmando así la tendencia que ya apunta al cierre del tercer trimestre.

Como ha explicado Florencio García, director de Retail en Kantar, durante las semanas de confinamiento, el hecho de no ser una cadena de proximidad en algunas zonas y el retraso en activar su nuevo canal online durante el confinamiento llevaron a los consumidores a probar otras opciones, restándole así algo de cuota. “Los clientes probaron otras cosas y Mercadona perdió algo de cuota en frescos, que es el verdadero motor de crecimiento de los supermercados, porque es la categoría que hace volver, que genera frecuencia”, según ha explicado García, que está convencido de que la compañía valenciana tomará medidas para retomar la senda de crecimiento porque, como ha asegurado, su liderazgo no parece en cuestión. “Sigue siendo muy líder. Llega a nueve de cada diez hogares y, además, tiene una frecuencia y fidelidad muy altas”, ha destacado. Entre las palancas que Mercadona puede activar para volver a crecer están los precios, el refuerzo del online o la apertura de tiendas en la zona noroeste, donde cuenta con recorrido, según García.

La importante dependencia que tiene de sus hipermercados es lo que también penalizó durante las semanas de confinamiento a Carrefour, que al flaquear en la proximidad perdió en el conjunto del año 0,3 puntos de cuota. Conforme las limitaciones de movilidad se han reducido, la compañía ha logrado mejorar su rendimiento, hasta el punto de lograr un ligero crecimiento durante la campaña navideña. García cree que la compañía francesa mejorará sus prestaciones en proximidad una vez complete la integración de Supersol.

Relevo en el podio

El podio de la distribución lo completó por primera vez en la historia la cadena alemana Lidl, con una cuota del 6,1% tras experimentar un avance de 0,5 puntos. Según ha explicado García, la compañía de “smart discount” está logrando que cada vez más consumidores la tengan en cuenta a la hora de realizar compras completas mediante estrategias como, por ejemplo, la introducción de más marcas de fabricante que completan el surtido propio que domina sus lineales.

Del tercer cajón se ha caído DIA. A pesar de que logró mejorar sus números de forma sustancial respecto a anteriores ejercicios y aprovechar el entorno de crecimiento, sobre todo durante la primera ola, donde se benefició al máximo de su amplio tejido de tiendas, en el global del año cedió 0,6 puntos de cuota. La cadena, como ha explicado García, está ahora mismo en pleno desarrollo de un nuevo plan estratégico que tardará años en dar frutos. No obstante, asegura que cuenta con bases sólidas para su reinvención como su amplia red de más de 3.000 tiendas y el hecho de que llega a más del 70% de los hogares españoles.

En conjunto, durante el pasado ejercicio, el gasto en gran consumo se incrementó un 12,7% debido a la pandemia del coronavirus, que propició además un importante despegue del canal online en la gran distribución. Las ventas por internet crecieron el año pasado 0,8 puntos, hasta sumar el 2,6% del total, con un incremento de la facturación del 62%. Y aunque las compañías tradicionales como Carrefour, Mercadona o DIA siguen copando el 80% del mercado en este canal, poco a poco está emergiendo con fuerza la sombra de un competidor puramente digital de la envergadura del Amazon. El coloso americano ya tiene un cuota del 5,8% en la gran distribución tras avanzar el año pasado 1,7 puntos.