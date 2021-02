La Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, encargada de coordinar la gestión de los fondos europeos e integrada por todos los miembros del Gobierno y presidida por el jefe del Ejecutivo, se ha reunido este martes por primera vez y ha decidido crear un comité técnico para apoyar su trabajo con estudios, informes y análisis en el reparto de los fondos europeos. Así lo ha comunicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros. De esta manera, el Ejecutivo, según la ministra, tratará de desarrollar la cogobernanza con comunidades autónomas y entidades locales e impulsar de una manera fluida la toma de decisiones. “Se trata de no perder un solo minuto, ejecutar la totalidad de estos fondos y dotarnos de todos los mecanismos que lo hagan posible”, ha asegurado la portavoz. La ministra ha reiterado que los fondos aportan una “oportunidad única para transformar el modelo productivo español” adelantando en el tiempo proyectos reformistas que ya estaban en la hoja de ruta del Gobierno.

La ministra ha recordado también que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal y como está diseñado, es un instrumento finalista de financiación de la UE vinculado a la realización de unas reformas estructurales e inversiones. Esto implica desarrollar un Plan Nacional donde el beneficiario es el conjunto del Estado y donde hay que alcanzar unos objetivos generales, lo que requiere un cumplimiento por parte de todas las Administraciones públicas. En este contexto, los Estados miembros deben presentar a la Comisión Europea a partir de enero de este año un Plan de Recuperación, que debe incluir un conjunto de reformas estructurales destinadas a impulsar la transición verde y digital, incrementar la productividad del tejido productivo, modernizar el conjunto de las Administraciones y a alcanzar el crecimiento de la economía para poder crear empleos de calidad en todo el Estado y disminuir las brechas sociales y de género existentes.

En este sentido, Hacienda recuerda que no se trata de políticas de cohesión y, por tanto, no hay reparto previo a través de programas operativos, como en el caso del FEDER. Los retornos de estos fondos estarán basados en el cumplimiento de hitos y objetivos para las reformas y las inversiones que la Comisión apruebe financiar y que habrá que acreditar, junto con los pertinentes controles de cumplimiento de la normativa nacional y europea, antes de presentar las solicitudes de pago ante la Comisión Europea. El Plan de Recuperación establece diez políticas palanca para impulsar la economía y transformar el modelo productivo, siempre respetando los principios de destinar un mínimo del 37% de los fondos a transición ecológica y un 20% a transición digital. En este contexto, el reparto de los fondos se fija a través de estas políticas palanca y no por territorios.

España recibirá este año un adelanto de estos fondos por importe de 27.000 millones de euros de un monto total de 72.000 millones que le corresponde a nuestro país de subvenciones de la Unión Europea a fondo perdido. Además, le corresponde otra cantidad similar en créditos y, por tanto, a devolver. El Gobierno no solicitará, de momento, esta segunda partida.

El marco de gobernanza creado por el real decreto de reforma de la Administración aprobado a finales del año pasado pasa por una comisión interministerial con los miembros del Consejo de Ministros y órganos dependientes de Moncloa y otros ministerios, y una comisión técnica integrada por altos funcionarios de la Administración para asesorar a la comisión interministerial, así como conferencias sectoriales liderada por Hacienda; foros de alto nivel con el sector privado y una mesa de diálogo social con los agentes sociales.

“Es una materia de absoluta prioridad, se trata de no perder ni un solo minuto para ejecutar la totalidad de los fondos y dotarnos de mecanismos que lo hagan fácil, posible y eficaz”, ha apostillado Montero, quien ha subrayado que el Gobierno da “prioridad” al Plan de Recuperación para sacar el “máximo provecho” a los 70.000 millones de transferencias que recibirá España hasta 2023 del Fondo de Recuperación.

En este sentido, ha indicado que estos nuevos fondos tienen un “carácter finalista”, al plantearse de cara a Europa una serie de inversiones “imprescindibles” para afrontar los retos, acompañados de reformas que el Ejecutivo “ya tenía en su hoja de ruta” y que ahora se van a “acelerar e intensificar, adelantándolas en el tiempo”.

A diferencia de otros fondos comunitarios, ha añadido, el diseño de este mecanismo de recuperación va vinculado de manera directa a la obtención de esos resultados, por lo que ha remarcado que el Gobierno tiene que ser capaz de conseguir los objetivos de las reformas.

“Es una oportunidad única para transformar el modelo productivo español, hacerlo más sostenible, competitivo, afrontando los retos y poniéndonos a la vanguardia en cuestiones trascendentales de transición ecológica, cuidado de la biodiversidad o transición digital”, ha agregado Montero, conforme al mensaje trasladado por el presidente del Gobierno a los ministros.

| 16/Feb/2021 14:33:00 (EUROPA PRESS) 02/16/14-33/21