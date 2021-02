Nueva trifulca entre PSOE y Podemos a cuenta de los alquileres

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sigue sin dar su brazo a torcer y ha vuelto a rechazar el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, como exige su socio de Gobierno, Podemos. Por contra, ha apostado por promover incentivos fiscales, para los cuales espera aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Ábalos reconoció que, en materia de «intervención de los precios» ambas formaciones tienen «dos concepciones distintas» y, en su caso, consideran «más positivo y eficaz promover que no imponer». El ministro ha advertido de que, con el control de precios, «puede haber una detracción del mercado» en la que «muchas de esas viviendas que podrían ser destinadas al alquiler acaben en la compraventa».

El ministro ha asegurado que la nueva norma “no puede ser una ley coyuntural ni apremiada por situaciones muy concretas y muy coyunturales”. “Habrá que entrar en lo estructural, e incluso en el marco que permita adoptar medidas coyunturales, pero que la coyuntura no nos condicione en esa ley básica de la democracia”, ha dicho. Y es que el ministro de Transportes ha destacado que “es bueno para el país tener una Ley de Vivienda” y que “en estos 40 años de democracia no se ha hecho”, pero ha apostillado que “si en 40 años no se ha hecho, para hacer una mala ley tampoco hay por qué correr”. “Hace falta una ley, pero una buena ley”, ha aseverado.

En el acuerdo de Gobierno de coalición el PSOE y Unidas Podemos pactaron impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas» del alquiler y habilitar a los ayuntamientos y comunidades a «regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas», y en el acuerdo de Presupuestos ambas formaciones acordaron «regular la contención de las rentas del alquiler en la Ley de Vivienda».

Tras escuchar las declaración de Ábalos, la dirigente de Podemos Ione Belarra advirtió al PSOE de que se comprometió a regular el precio del alquiler: «Lo pactado obliga», indicó en Twitter. El presidente del grupo parlamentario podemita en el Congreso, Jaume Asens, fue más allá y calificó de «grave» que el socio de Gobierno sea «desleal» a la palabra dada, pero «no nos vamos a dar por vencidos».

Esta semana ambas formaciones continúan negociando el texto definitivo de la futura Ley de Vivienda, que ya lleva un serio retraso debido a las diferencias mostradas. ERC y EH Bildu han pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para que informe sobre la