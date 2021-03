Montero confirma que el Gobierno prepara ayudas fiscales para pymes y para autónomos

El Gobierno prepara ayudas fiscales para pymes y para autónomos en su real decreto ley que regulará y desarrollará un nuevo paquete de ayudas a este colectivo más azotado por la pandemia por importe de 11.000 millones de euros, tal y como adelantó este martes LA RAZÓN y anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados. Así lo confirmó hoy la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros. La portavoz confirmó también que este real decreto entrará “muy pronto” en el Consejo de Ministros. Según aseguran fuentes gubernamentales a LA RAZÓN, este decreto, previsiblemente, será aprobado por el Gabinete de Sánchez en su reunión del próximo día 16 de marzo.

“Muy pronto va a venir al Consejo de Ministros ese paquete de ayudas”, que tiene como objetivo evitar que los posibles problemas de solvencia de las empresas les lleven al concurso de acreedores o al cierre, puntualizó hoy la portavoz. Entre esas medidas podrían figurar instrumentos como la “reconsideración” de préstamos o recapitalizaciones, así como “la posibilidad de algún tipo de medida fiscal” de manera que cuando se recupere la movilidad “se pueda reactivar también la economía”, aseveró la ministra de Hacienda.

Mientras, Calviño confirmó este lunes que los 11.000 millones se destinarán a ayudas directas y a recapitalizaciones o conversiones de créditos, tal y como adelantó este mismo lunes LA RAZÓN. La vicepresidenta aseguró que «el ingente» volumen de dinero público, con un 2% del PIB comprometido en ayudas directas este año y un 5% el año pasado, tiene que ser «eficaz» y dirigirse a reducir el endeudamiento. En este sentido, recordó que se trabaja con las entidades financieras para reforzar la solvencia de las empresas más pequeñas y destacó el papel «muy importante» que han jugado los bancos en la crisis desde marzo de 2020.

«Tienen que seguir siendo parte de la solución, si no actuamos de forma concertada y no utilizamos la experiencia y los conocimientos no lograremos el objetivo común», insistió. Calviño salió también al paso de posibles discrepancias entre ella y el gobernador del Banco de España. Según su relato, el Ejecutivo y el Banco de España «están «absolutamente alineados». A su juicio, ahora toca volver a poner en marcha los instrumentos necesarios «antes de que se desencadene un problema masivo de solvencia en las empresas en determinados sectores y territorios». Eso sí, aseguró que «cuando gestionamos dinero de todos los contribuyentes tenemos que tener muchísimo cuidado para que las ayudas lleguen a quien tiene que llegar». Con esta aseveración, confirmó que dejará «morir» a las empresas insolventes, tal y como adelantó este lunes LA RAZÓN.