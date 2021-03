El mercado laboral demanda cada vez más profesionales que dispongan no solo de un grado universitario, sino también de una especialización que les forme en las competencias que necesitan las empresas. Los expertos advierten desde hace tiempo de un desajuste entre la oferta del mercado laboral y las necesidades de las compañías, una brecha que aumenta año tras año y que alcanzará su punto más elevado en 2030.

Por eso la especialización se ha convertido en un plus. Las empresas buscan profesionales con dobles titulaciones, principalmente Derecho, ADE (Administración de Empresas) o Economía, según revela un informe de Randstad, y una formación en másteres y postgrados. Y en un entorno laboral cada vez más competitivo y digitalizado, se requieren perfiles con formación tecnológica. Las escuelas de negocio adaptan sus estudios a estas nuevas circunstancias donde se exige una mayor formación digital, como es el caso del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que ha transformado su tradicional máster en Bolsa y Mercados Financieros en formato online dando lugar al Master Online en Finanzas y Banca Digital. Joaquín Danvila, jefe de Desarrollo Digital y Formación online en IEB, señala que «las empresas nos piden alumnos con conocimientos y también habilidades y los perfiles digitales son muy demandados, independientemente del sector y la empresa. Demandan profesionales con una preparación especializada, para que el talento que se incorpora a un equipo, pueda aportar valor desde el primer día».

El IEB es un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y patrocinado por la Bolsa de Madrid fundado en 1989. En 1994 se convirtió en el primer centro de estudios de España dedicado exclusivamente a la formación en Finanzas, con un Master en Bolsa y Mercados Financieros, único en ese momento. En 2003, el IEB inició su andadura internacional, con la alianza con la London School of Economics, una institución de referencia mundial con 20 premios Nobel y alumnos de los cinco continentes. El desarrollo internacional no se ha detenido desde entonces.

Su claustro de profesores está formado por profesionales en activo o con gran experiencia en sus respectivos sectores, lo cual garantiza una formación práctica y pegada al día a día de lo que los alumnos se encontrarán en la empresa. José Antonio Zarzalejos, antiguo alumno de la Doble Titulación con Grado en Derecho y Máster en Bolsa y Mercados Financieros, y actualmente socio del equipo de Corporate Finance de KPMG, profesor de IEB y presidente de Alumni, explica que «en el entorno profesional es cambiante y dinámico, al alumno de IEB se le proporcionan las skills y habilidades que cualquier gran empresa va a necesitar».

Derecho y ADE

Los estudios de Grado del IEB se desarrollan en dos ramas, Derecho y ADE. Dos mundos diferentes, pero complementarios: el jurídico y el económico, lo que permite ofrecer un programa único de dobles titulaciones en cuatro años. Además, ofrece la posibilidad de realizar estancias en centros prestigiosos de diferentes partes del mundo, complementando el aprendizaje y aportando una experiencia personal muy enriquecedora al alumno.

Ignacio Muñoz, jefe de Admisiones de IEB, explica por su parte que «los alumnos vienen a IEB con un objetivo claro: el de tener mayores oportunidades profesionales. A muchos de nuestros alumnos, nuestra formación les proporciona el acceso directo a procesos de selección que tenemos gracias a nuestra área de orientación profesional». A través de este servicio IEB facilita no solo la incorporación del alumno al mercado laboral, sino que también se le acompaña a lo largo de tu trayectoria profesional. Además, garantiza que un alto porcentaje de alumnos y alumnas realicen prácticas en empresas con una duración de entre seis meses y un año. IEB posee más de 400 acuerdos con empresas financieras y jurídicas, para las cuales son una referencia en sus procesos de búsqueda de candidatos.

Carlos Celis, antiguo alumno del Máster en International Finance en IEB, hoy LATAM Head of Product & Distribution Risk and Non-Financial Risk Lead en el Banco HSBC, apunta que «el IEB me dio bases fundamentales para poder afrontar diversos roles de manera efectiva y con impacto dentro de la industria financiera que hoy sigo aplicando. He tenido la fortuna de ocupar diversos roles en diferentes ámbitos del mundo bancario desarrollándome en áreas comerciales, de desarrollo de productos de negocios y softwares hasta la gestión de riesgos tanto financieros como no financieros». Esmeralda Gómez Gómez, antigua alumna del MBA de IEB, hoy Scientific & Value Tribe Lead en Roche, cuenta también su experiencia: «El MBA me permitió fortalecer mis competencias como líder, me preparó para pensar diferente y a ser asertiva en la toma de decisiones. Gracias a ello he logrado alcanzar posiciones estratégicas en mi compañía».