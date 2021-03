Ocho meses ya y ni rastro de los fondos europeos

Fue en julio del año pasado. Por lo tanto han pasado ocho meses. Entonces, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) alcanzaron el primer acuerdo sobre el Marco Presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y también, lo más novedoso, sobre la creación del Fondo de Reconstrucción, dotado con 750.000 millones de euros. A España llegarían, de acuerdo con los cálculos de entonces, unos 140.000 millones de euros: 72.700 millones en forma de subvenciones a fondo perdido y el resto en forma de créditos. El objetivo era apoyar a los afectados por la crisis económica desatada como consecuencia de la pandemia. Había otro dato importante a tener en cuenta: nos encontrábamos ante una decisión histórica, ya que era la primera vez en la que la Unión Europea como tal iba a salir a los mercados y endeudarse de forma conjunta para recoger esa cantidad de dinero. Estábamos pues ante un hecho histórico y un paso adelante muy importante en el devenir comunitario.

En España, el gurú Iván Redondo organizó un gran recibimiento a Pedro Sánchez. Al volver de la Cumbre Europea, sus ministros le tributaron un recibimiento en plan estrella, con una cerrada ovación mientras este subía las escalinatas del Palacio de la Moncloa, por «el éxito» que había logrado. Un «éxito» que consistía, simplemente, en recoger la cosecha en forma de esos 140.000 millones de euros, que era la misma cifra que había propuesto la Comisión Europea para España semanas antes, es decir, que no había logrado arañar un euro más. Desde esa fecha no hay día en el que no se hable de la llegada de ese dinero europeo y de los planes que se deben presentar en Bruselas. Pero...

...Pero ocho meses después todavía no se ha visto ni un solo euro correspondiente a ese paquete de ayudas, a pesar de que se insistió entonces en la necesidad de que, para que resulte eficaz, el dinero debería estar operativo cuanto antes. Y, llegados a este punto, surge el gran interrogante: ¿cuándo estarán disponibles esos fondos y en qué momento entrarán las primeras partidas en el bolsillo y las cuentas de los beneficiarios? Se admiten apuestas.

Yo me daría con un canto en los dientes si en los dos últimos meses de este año se han visto los primeros euros. Eso por no hablar de cómo se van a hacer las cosas en España, punto sobre el que, visto lo visto con el precedente del más que polémico rescate público de la compañía aérea Plus Ultra con 53 millones de euros, existen bastantes dudas.