El superventas de Lidl para alisar y rizar el cabello por menos de 10 euros

Lucir el cabello con su forma natural es la mejor manera de mantenerlo sano. Por todos es sabido que las decoloraciones, los tintes, los componentes de ciertos champús y acondicionadores y el uso excesivo de planchas y rizadores le hacen flaco favor al pelo. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y cada vez hay más productos en el mercado que nos permiten mejorar su aspecto sin acabar con su brillo. Por su parte, las planchas, rizadores y moldeadores son un solución inmediata para llevar un peinado más pulido sin necesidad de vivir en la peluquería. Además, los protectores del calor y el uso de iones y cerámica en sus placas permiten que el cabello sufra menos. Estos cambios, que han sido progresivos, ya están presentes en casi todos los electrodomésticos destinados al cabello y por un precio increíble. Ese el caso del cepillo moldeador de la marca Silver Crest que lleva agotado varios días en la web de Lidl. Y no es de extrañar porque su precio es de tan solo 9 euros.

Cepillo moldeador

Este producto es una opción segura para quienes quieren cuidar su cabello sin gastar mucho en ello. Este cepillo moldeador es apto para todo los perfiles: pelo liso, rizado, largo o corto. En cuanto a sus características, ofrece una potencia de 50W con 2 niveles de calor (150 °C y 180 °C +/-10 °C), 2 pilotos luminosos LED y revestimiento de cerámica con turmalina para moldear el pelo sin dañarlo y distribuir el calor de forma óptima. Su precio ha bajado un 30%, de 12,99 euros a tan solo 9 euros, y no ha tardado en volar de la web. No obstante, algunos afortunados aún podrán hacerse con uno de ellos en sus tiendas físicas. Aunque si este moldeador no termina de convencerle, Lidl ofrece otras opciones para dar forma al pelo también por menos de 10 euros.

Moldeador de pelo Silver Crest. Fuente: Lidl

Rizador

Algo similar ha ocurrido con el rizador de pelo de Lidl. De nuevo, su precio es lo que más llama la atención: tan solo 9,99 euros. Eso sí, su coste reducido no implica una menor calidad. Al igual que el cepillo moldeador, este producto cuenta con revestimiento de cerámica, tiene una potencia algo más baja (43W), pero alcanza igualmente los 180 °C y cuenta con punta fría y mango antideslizante para un manejo más seguro. Asimismo, para ayudar en el proceso de rizado, cuenta con una pinza para fijar los mechones y cable giratorio 360° con anilla para colgar. Conseguirlo online resulta imposible, ya que también está agotado. Por lo que si quiere hacerse con este rizador no queda más remedio que acudir a los locales de Lidl en su busca.

Rizador de pelo. Fuente: Lidl

Plancha del pelo

Por último, y también por un precio inferior a 10 euros, Lidl tiene en su catálogo una plancha para el pelo, en este caso que sí está disponible aunque solo se puede adquirir vía online. Estas son sus características: placas revestidas de cerámica, temperatura máxima de 190 °C, potencia de 25 W y cable giratorio 360° con anilla para colgar. Aunque la mejor parte, al igual que los anteriores productos, es su precio: 9,99 euros. ¿Con cuál te quedas?