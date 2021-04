¿Lidl, Carrefour o Aldi? Los mejores detergentes para lavavajillas del supermercado

El lavavajillas nos facilita la vida a diario al limpiar los platos, vasos y cubiertos sucios, pero también nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, un mal uso puede acortar la vida útil del electrodoméstico y estropear los utensilios de cocina. Hay algunas prácticas que facilitan el trabajo de la máquina, como enjuagar los restos de comida antes de poner en marcha el aparato, pero para tener un mejor resultado lo ideal es contar con un detergente eficaz.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio del funcionamiento y el impacto ambiental de las pastillas, cápsulas y geles para el lavado de la vajilla junto con otras organizaciones que forman parte de Euroconsumers. Los productos son sometidos a un profundo análisis en laboratorios independientes que comprueban la eficacia del detergente para eliminar los restos de comida, el secado, el brillo y la huella ambiental del envase y los ingredientes.

El mejor detergente del supermercado

El estudio coloca como el mejor producto del análisis al detergente L’abre Vert Todo en 1 pastillas. La organización le da una nota de 73 puntos sobre 100. Entre sus cualidades destaca el secado, el impacto ambiental y la apariencia final de la vajilla, aunque su eficacia de lavado no es muy alta. Otro de sus puntos débiles es su elevado precio, de 9,05 euros el envase de 30 pastillas.

El precio uno de los aspectos en los que más se fijan los consumidores, por lo que la compra maestra es para el detergente W5, la marca blanca de Lidl. El lavavajillas del supermercado alemán es el que tiene una mejor relación calidad precio, ya que ofrece muy buenos resultados y su precio es de apenas 3,99 euros el envase de 40 unidades.

El análisis también certifica la buena calidad de una de las marcas más conocidas en España, Fairy. La OCU le da una calificación general de 67 puntos, y destaca su eficacia de lavado y el bajo impacto ambiental. Misma puntuación obtiene el producto Seventh Generation All in One Free&Clear, que destaca por ser el producto más respetuoso con el medio ambiente del estudio. Por su parte, Somat Total Antiolor es el gel lavavajillas mejor colocado en la clasificación, con 59 puntos sobre 100. La principal cualidad de este producto es su eficacia en el secado de los utensilios de cocina.

Otros de los productos con una “calidad media” son los de Finish, Ecover o Frosch, así como la marca blanca de Carrefour y la de Aldi.

Los peores detergentes

La OCU también ha comprobado la “mala calidad” de algunos detergentes para lavavajillas. El peor del estudio es el de la marca Flota, que ofrece un buen secado, pero suspende en eficacia de lavado e impacto ambiental. Tampoco ha logrado sacar una buena nota el detergente de Eroski, ya que no logra una buena limpieza ni deja una buena aparencia a la vajilla después de su uso. La organización tampoco recomienda la compra de Flopp Eco Lavavajillas, al que le da una nota media de 45 puntos sobre 100.