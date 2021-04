Lidl lanza una hamaca que te podrás llevar donde quieras

La cadena de supermercados huele a verano, descanso, buen tiempo, campings, picnis... parece que nos lea el pensamiento, tenemos tantas ganas de que llegue el sol a nuestras vidas que nos lanzamos de cabeza a todos los productos que nos hacen pensar en el ansiado buen tiempo y las vacaciones.

Desde el año pasado soñamos con volver a nuestra vida “de siempre” , pero no olvidemos que aún seguimos en estado de alarma, la inmensa mayoría pasan parte de su tiempo confinados ya sea en su provincia, su comunidad autónoma o incluso en su propia casa. Es por ello que Lidl ha lanzado en sus últimos catálogos un sinfín de productos de jardinería, para hacer deporte al aire libre o simplemente para descansar al sol. Entre estos nos quedamos con esta hamaca que sale a la venta en los establecimientos de Lidl a partir del día 15 de abril pero que ya se encuentra en su tienda online.

Por 9,99 euros tiene la venta este invento tan cómodo como bonito que se puede colgar en cualquier parte y que además si usted es de esas personas que cuenta con una terraza, ático o jardín podrá disfrutar de estas tardes primaverales meciéndose en ella.

Una hamaca resistente a un precio único

La hamaca que pone a la venta Lidl consta de una superficie de descanso grande y cómoda para relajarse. Es para una sola persona pero dadas sus medidas es más que de sobra para poder estar a gusto y tranquilo, ya que mide 200 cm de largo por 100 cm de ancho, lo que hace que tenga una superficie total de 310 cm aproximadamente.

La capacidad de adaptarse a cualquier superficie o lugar es otra de sus grandes ventajas , puesto que solo tiene que hacer uso de los cordones con pasadores que vienen incluidos en la hamaca y atarla al lugar que desee, ya sea árboles, postes, si está de camping o picnic en algún lugar, o incluso columnas si quiere ponerla en su vivienda, por ejemplo en la terraza. Tan fácil que podrá disfrutarla en cualquier lugar , y además incluye una bolsa para poder trasladarla al lugar que quiera. Su peso es de solo 1 kg con lo cual no tendrá problema para transportarla al lugar que desee.

Hamaca colgante de Lidl

El tejido de la hamaca es un tejido firme y muy resistente con un alto contenido de algodón, es por ello que es capaz de soportar hasta 150 kg. En concreto, el tejido de esta hamaca está compuesto por un 58,2% de poliéster, un 26,7% de algodón, un 12,6% de viscosa y un 2,5% de poliamida.

Hay dos colores disponibles para que pueda elegir el que más le guste, en verde o en azul. Además de práctica es bonita a la vista por si la quiere dejar puesta en su terraza.

Desde luego no me digan que no les parece un buen plan poder tumbarse en una hamaca ahora que viene el buen tiempo a relajarse, echarse la siesta, leer un libro... ¡Es un planazo!.