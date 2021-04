Lidl nos ayuda a controlar nuestra salud con este nuevo producto

Nos hemos dado cuenta que la salud es lo que más importa, y normalmente el que más o el que menos tenemos en casa varios de esos artículos que nos ayudan a poder controlar nuestra salud, además cada vez usamos más artilugios para tener un control mayor de nuestro cuerpo, medidores de pasos, medidores de frecuencia cardiaca, relojes inteligentes que nos controlan hasta las horas de sueño... y Lidl no se iba a quedar atrás , si hace poco en uno de sus folletos nos presentaba un reloj con medidor cardiaco que fue todo un éxito de ventas, ahora nos sorprende con otro artículo que estamos seguros que por el precio que tiene tendremos todos en casa por su utilidad.

Tensión y Salud

Lidl saca a la venta un producto novedoso para cuidarnos que no puede faltar en ningún hogar, les hablamos de un tensiómetro de muñeca. Usted podrá tomarse la tensión en casa sin necesidad de tener que ir a una farmacia, y así podrá estar más controlado. Es más, podrá usted llevárselo a cualquier lugar , porque el tensiómetro de muñeca tiene la característica de ser más fácil de usar y más pequeño que un tensiómetro de brazo.

El tensiómetro de muñeca que ha puesto a la venta Lidl viene con un brazalete para contornos de muñeca de 14 cm hasta 19,5 cm. Está fabricado por Vitalcontrol, que es una empresa que fabrica productos para controlar la salud.

Tensiómetro de muñeca

Además el tensiómetro de muñeca viene con medición automática de la presión arterial y de las pulsaciones. Por otro lado, este tensiómetro también puede detectar las arritmias. Con lo que nos parece un artículo fabuloso para tener a nuestro alcance. Poder usarlo cuando queramos o cuando creamos que no nos encontramos bien.

Es muy claro y rápido, la clasificación de los resultados de la medición vienen reflejados en el aparato mediante una escala de colores y tiene varias posiciones de memoria. El tensiómetro hace un cálculo de valor promedio y además tiene función de fecha y hora.

El tensiómetro viene con un estuche, funciona con pilas que vienen incluidas y pesa poco más de 100 gr.

Si usted es una persona que sufre problemas de presión arterial sabrá la importancia que tiene controlar la tensión regularmente para evitar que nuestra salud empeore o tengamos alguna subida de tensión inesperada. Esto es difícil porque normalmente las personas que no sufren problemas de tensión no suelen ir a la farmacia o al médico para llevar un control de esa tensión y al final acabas por no tomártela. Eso se solucionaría teniendo un tensiómetro en casa, así podrá usted controlar su tensión siempre que quiera. Si usted tiene uno de estos aparatos en casa podrá vigilar que los parámetros son normales y podrá vigilar que su tensión no sufre bajadas o subidas bruscas. Es todo un seguro de vida que podrá tener por menos de 13 euros al alcance de su mano.

Lidl lo tiene ya en su página web y de momento solo se puede comprar online. El producto está puesto a la venta por 12,99 euos , lo que hace que sea un producto que no puede faltar en casa.