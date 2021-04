El Día de la madre se acerca y Aldi nos adelanta ofertas para sanear cuerpo y mente

El supermercado de origen germano Aldi se adelanta a las fechas señaladas lanzando en sus catálogos productos que pueden ser de nuestro interés, es por ello que teniendo tan cerca el Día de la madre, se ha adelantado y ha puesto a la venta en su sección de bazar multitud de productos para que las madres y las que no lo son, puedan practicar yoga y pilates desde la comodidad de su hogar.

El yoga y el pilates son dos actividades que se han convertido en imprescindibles para algunas personas en este mundo de actividad frenética que llevamos. Corrigen posturas inadecuadas, permiten controlar la respiración y además nos permiten desconectar la mente de la gran cantidad de tareas que todos llevamos encima por nuestro ritmo de vida ajetreado.

Esterilla de yoga

Aldi lanza una colección especial de productos que harán que no tengas que moverte de casa para poder practicar ejercicios de yoga y pilates sin tener que acudir a ningún sitio especializado. Estando el Día de la madre tan cerca es una muy buena opción de regalo ya que en su catálogo semanal han puesto a la venta multitud de productos para realizar este tipo de actividades. Seguro que no se arrepentirá puesto que los precios son irresistibles.

Muchos de los productos que aparecen en el catálogo de Aldi están rebajados, eso hace que ya de por sí, si usted está pensando en renovar los que tiene en casa, o por ejemplo, intentar sanear su cuerpo y mente , pueda empezar desde cero con estos productos a unos precios inmejorables.

El beneficio de hacer Yoga

En el catálogo de Aldi podemos encontrar una esterilla para practicar yoga disponible en diferentes colores: azul agua, lila y gris con unas medidas de 183 cm x 60 cm a solo 8,99 euros la unidad. Relacionado con el yoga también se encuentran disponibles una rueda para aumentar la flexibilidad de la espalda y mejorar la fuerza abdominal. El diámetro de esta rueda de yoga es de 30 cm a un precio de 11,99 euros y también se encuentra en diferentes colores. Si no le convence la rueda, puede usted empezar a hacer sus ejercicios de yoga con unos bloques de yoga o con un puf para poder empezar a interactuar con esta actividad. El puf tiene un precio de 14,99 euros y está revestido con una funda de alta calidad que es especialmente gruesa elaborada en algodón 100%. Su relleno es de cáscaras de trigo sarraceno y le permitirá establecer una postura estable y cómoda. También se encuentra en diferentes colores. Podrá encontrar muchísimos productos a precios rebajados como los calcetines especiales para hacer yoga, una banda elástica , un aro especial para hacer ejercicios o bloques de yoga en pack de dos unidades , cada uno de ellos está a la venta por menos de 5 euros.

Rueda de yoga

Pilates, el ejercicio de moda

Si por el contrario usted piensa que el yoga no es su actividad favorita y prefiere el Pilates, Aldi saca en su mismo catálogo otra serie de productos para poder realizar esta actividad física. Para poder entrenar fortaleza muscular, postura y equilibrio, el supermercado lanza un pack de 3 pelotas de Pilates en distintos tamaños, de 18, 22 y 25 cm por 4,99 euros. Y si aún así no le convence tener 3 pelotas rondando por casa y le ocupan mucho espacio, Aldi tiene otra solución, pues en su catálogo también la da la opción de elegir una pelota de gimnasia que tiene un precio de 7,99 euros e incluye un tapón de recambio y adaptador para bomba de aire. Esta pelota está disponible en diferentes tamaños , modelos y colores.

Pelota de gimnasia para practicar Pilates

Seguro que entre todos los productos para cuidar nuestra mente y nuestra salud ya le ha echado el ojo a alguno, pues no pierda el tiempo, puesto que tiene unidades limitadas y como saben, Aldi no vende a través de su página web. Tendrá que acercarse a una de sus tiendas físicas y cruzar los dedos para que encuentre lo que busca, ya sabe que los productos a buen precio y con tiempo limitado no suelen durar mucho. Si no, le tocará buscar otra idea para el Día de la madre...