¿Cuál es la multa por hacer botellón tras el estado de alarma?

Miles de personas celebraron el fin del estado de alarma como si se tratase del fin de la pandemia. Las calles de las principales ciudades españolas estaban abarrotadas de gente bebiendo, bailando, saltando y gritando, muchos de ellos sin mascarilla, durante la madrugada del sábado 8 al domingo 9 de mayo. En la mayoría de las comunidades autónomas no hay toque de queda, por lo que las autoridades ya no pueden imponer sanciones a los ciudadanos que se encuentren en la calle pasada la medianoche, pero eso no significa que estén permitidas las fiestas multitudinarias y los botellones.

Consumir bebidas alcohólicas en la vía pública es ilegal antes, durante y después del estado de alarma en todo el país. El botellón no es solo un foco de contagio, sino que se trata de una práctica ilegal. Beber alcohol “en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana” está tipificado como infracción leve en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana. Las sanciones, por norma general, van desde los 100 hasta los 600 euros de multa, pero son las comunidades autónomas las que deciden cómo castigan estas infracciones.

Madrid

Solo durante el domingo, la Policía Municipal de Madrid ha impuesto cerca de 650 sanciones por consumir alcohol en la vía pública y más de 350 por no usar la mascarilla. Desde Legálitas explican que las multas por hacer botellón en la Comunidad de Madrid suelen ser de 500 euros para los menores de edad y de 600 euros para los mayores de 18 años. A esto habría que sumarle los 100 euros de sanción por no llevar la mascarilla, tal y como se ha visto en muchas imágenes del pasado fin de semana. Sobre las aglomeraciones, si no se respeta el límite de seis personas para las reuniones, la multa puede llegar hasta los 3.000 euros o hasta los 600.000 euros si se trata de una actividad que suponga un riesgo para la salud pública, como una fiesta.

Barcelona

En Barcelona las sanciones son mucho más duras que en la capital. Hacer botellón puede llegar a costar 1.500 euros si se considera como infracción grave, según la Ordenanza de medidas para formentar y garantizar la convivencia cudadana en el espacio público de Barcelona. Además, con el Covid-19 esas sanciones se han recrudecido para evitar la propagación de virus en las fiestas nocturnas. Ahora, las multas van desde los 3.000 euros hasta los 15.000 euros.

Comunidad Valenciana

No solo se han visto celebraciones del fin del estado de alarma en Madrid y Barcelona. En Valencia también se produjeron aglomeraciones para festejar que ya no hay toque de queda. Ahora bien, saltarse la ley consumiendo alcohol en la calle puede acarrear un buen disgusto, y no solo para la salud. En función de la gravedad, la Comunidad Valenciana sanciona las infracciones con multas de hasta 15.000 euros para las leves; entre 15.000 y 60.000 euros para las graves; y hasta 600.000 euros para las infracciones muy graves.

En el caso de los menores de edad, las sanciones se pueden sustituir por la “realización de cursos formativos de concienciación sobre el consumo de alcohol y otras drogas, en los términos que se establezcan reglamentariamente”, según la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana.

Andalucía

Sevilla fue otra de las ciudades donde se festejó en exceso el fin del estado de alarma. En el caso de Andalucía, el documento que recoge las medidas para evitar la propagación del coronavirus dedica un apartado a los botellones. La Orden de 7 de mayo de 2021 prohíbe “el consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los llamados popularmente «botellones», que serán consideradas situaciones de insalubridad”. Tampoco se permiten las fiestas en piscinas, exteriores de establecimientos hoteleros o embarcaciones marítimas.

Estos botellones conllevan una sanción que se ajustará a la gravedad de la infracción. Si se considera que supone un resgo de contagio para más de 100 personas, se sancionará como infracción muy grave, con multas que van desde los 60.001 euros hasta los 600.000 euros. En Andalucía, no llevar la mascarilla y poner en riesgo a un máximo de 15 personas puede ser sancionado con hasta 3.000 euros, mientrs que si se lleva mal puesta la multa es de 100 euros.