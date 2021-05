¿Y si no hay pilotos de avión para traer a los turistas en verano?

El verano está a la vuelta de la esquina y este año más que ninguno, el sector turístico se juega mucho. Después de una temporada, la de 2020, que comenzó con muchas esperanzas y acabó medio arruinada por el avance de la pandemia del coronavirus, que truncó las ya de por sí modestas previsiones de recuperación que había hecho el sector; esta industria, que aportaba más del 10% al PIB español antes del coronavirus, no se puede permitir otro tropiezo. Y para que el turismo se recupere, son clave tanto la llegada de visitantes extranjeros como un importante avance de la vacunación que convierta a España en un destino seguro. Pero para que estos turistas lleguen, es fundamental que un sector, el aéreo, opere con normalidad. Y, a día de hoy, existe el riesgo de que no lo haga por la falta de vacunación de las tripulaciones de los aviones.

Tanto la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) como el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) han pedido al Ministerio de Transportes que las tripulaciones se consideren como un colectivo esencial y se les vacune de forma urgente para garantizar que el sector pueda operar con normalidad en la temporada estival. ALA y Copac consideran que la aviación es un sector estratégico y es prioritario vacunar a sus trabajadores para evitar cancelaciones en plena temporada estival. “Si el proceso de vacunación no se realiza con previsión suficiente, muchos pilotos y tripulantes de cabina pueden verse impedidos para volar, dejando aviones en tierra en un momento especialmente decisivo para la recuperación del turismo”, ha advertido el presidente de ALA, Javier Gándara, en un comunicado. Gándara no habla por hablar. En EE UU, Delta Airlines se ha visto obligada a cancelar hasta 100 vuelos en un fin de semana ante la falta de tripulaciones que no pudieron volar como estaba previsto por haber tenido que acudir a su cita de vacunación.

Para evitar esta situación, ALA considera necesario que se posibilite a las compañías aéreas gestionar a través de sus servicios médicos y mutuas la vacunación de sus tripulaciones. De este modo, explican, se podría planificar de forma ordenada y con suficiente previsión la administración de las dosis, proteger a dichos colectivos y asegurar así la continuidad de su operativa. La asociación defiende que esta “autogestión” de la vacunación se extienda asimismo al personal de tierra encargado de las operaciones en los aeropuertos.

Afectación del sector

La preocupación del sector aéreo por la vacunación no tiene sólo que ver con los posibles problemas de organización que, como en el caso de Delta, pudieran motivar la suspensión de vuelos. Nace también de la incidencia que la propia pandemia está teniendo en el sector. Según un estudio de Copac, un 15% de los pilotos se han contagiado de Covid-19, frente al 7,2% de la población de España. Un aumento de las operaciones aéreas en verano, advierten, implicará “un mayor número de contagios si no se toman las medidas de protección y prevención adecuadas, entre ellas la vacunación”.

Copac asegura que el ejercicio profesional de las tripulaciones de transporte de pasajeros implica “movilidad constante y desplazamientos a otros países, en algunos casos con un alto nivel de riesgo, con medidas sanitarias más débiles y con nuevas cepas del virus”, advierten. Por eso, como ALA, consideran que es “necesario que las tripulaciones sean incluidas con urgencia en el plan nacional de vacunación”. Para el Copac resulta “incomprensible” que el Gobierno y las autoridades competentes planteen fórmulas para los desplazamientos en avión este verano de los pasajeros vacunados y no se planifique la de los profesionales que están en primera línea y altamente expuestos. El colegio también recuerda que hay otros servicios esenciales desarrollados por pilotos, como la lucha contra incendios, los servicios búsqueda y salvamento o el transporte medicalizado, cuyo funcionamiento debe estar garantizado a nivel nacional, protegiendo a los profesionales frente a la Covid-19.