¿Cuáles son los países con las jornadas laborales más cortas y más largas?

El Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por una reducción de la jornada laboral para pasar de las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 35 horas, según recoge el proyecto de Agenda 2050, presentado este jueves 20 de mayo por el presidente del Ejecutivo de coalición a los empresarios. La estrategia a largo plazo de Sánchez busca reducir progresivamente el número de horas trabajadas para alcanzar el nivel de otros países de nuestro entorno, por lo que España no sería un país pionero en la reducción del tiempo de trabajo.

El ejemplo más cercano lo tenemos al otro lado de los Pirineos. En Francia, la semana laboral es de 35 horas en todas las empresas, mientras que la jornada no puede superar las 10 horas diarias, excepto si un convenio colectivo recoge una ampliación hasta las 12 horas. Los empleados en el país galo no pueden trabajar más de 4 horas y media sin descanso. Sin embargo, 35 horas no es una duración máxima, y la práctica general en las empresas es la de realizar un horario superior. El máximo, en Francia, es de 48 horas y 10 horas al día.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del proyecto España 2050.

Además, la jornada laboral de 35 horas en Francia, a diferencia de la reducción que hubo en Alemania, trajo mucha polémica. Si bien en Francia fue a nivel estatal, en Alemania lo fue a nivel local. Por ejemplo, en Hamburgo, setenta enfermeros y cuidadores pasaron de tener una jornada de 8 horas a una de 6 horas sin variar el salario. La prueba fue un éxito.

Sindicatos como IG Metall llegaron a un acuerdo con la patronal para instaurar un horario de 28 horas a la semana a más de dos millones de sus afiliados. Algunas empresas como Bosch o Daimler se adhirieron, pero el experimento no tuvo resultados y la covid lo aplastó. Eso sí, en Alemania subvencionan las jornadas reducidas y, en vez de hacer ERTEs hacen reducciones de jornada con ayuda estatal como compensación.

En Francia, no obstante, los resultados no fueron favorables. Aumentó el paro e incrementó la precariedad. Por lo que la media de horas trabajadas a la semana no es inferior a la de otros países europeos con, a priori, jornadas laborales más largas como los Países Bajos o Italia. Y eso que en los Países Bajos, por ejemplo, el máximo de horas de trabajo son 9 horas al día y 45 a la semana que, en realidad, son 40 (sólo tienen derecho a trabajar 2080 horas al año).

El presidente francés, Macron, y la presidenta alemana, Merkel.

En 2050, que es para cuando se quiere llegar progresivamente al máximo de 35 horas trabajadas, España igualaría a Francia. A continuación, los países con la jornada laboral máxima semanal más baja. Y también otros con jornadas laborales destacables. No es coincidencia que los países con jornadas laborales más bajas formen parte de la Unión Europea, pues es obligatorio.

Francia

La jornada laboral semanal en Francia es de 35 horas. Pero no es la norma general. Las horas extras empiezan a contar, eso sí, desde la hora 36 trabajadas. Y las formas de compensación son bien complejas. De hecho, según un estudio de la OCDE en 2018, Francia no está entre los diez países con menos horas de trabajo reales. Pues se situaba, con 36,2 horas, en el undécimo lugar.

Dinamarca

Dinamarca siempre ha estado en los primeros puestos de las listas de países más felices del mundo. Quizá tenga algo que ver con el hecho de que su jornada laboral semanal es de 37 horas. Y de que, por ejemplo, los jefes y directivos no ven con buenos ojos que alguien se quede a trabajar hasta muy tarde. Apenas se hacen horas extras. Y no sólo eso, sino que según la OCDE, la media de horas trabajas se sitúa en 32,4.

Familias pasean por Bispebjerg (Dinamarca) en temporada primaveral.

Alemania

En Alemania la jornada laboral máxima semanal es de 40 horas. Lo normal es que la jornada diaria no sea superior a 8 horas. Y cuenta con un descanso de media hora cada 6 horas de trabajo. En Alemania la productividad es altísima pese a las pocas horas de trabajo. Y eso se debe a que, por ejemplo, consideraron prohibir de forma legal recibir mails relacionados con el trabajo fuera del horario laboral. La flexibilidad de horarios también está muy instaurada. En Alemania, además, la media de horas trabajadas es de las más bajas. Está, según el ranking de la OCDE, en 34,3 horas semanales. Sólo por detrás de los Países Bajos, Dinamarca y Noruega.

Países Bajos

Un caso parecido al de Alemania. La jornada laboral semanal no puede sobrepasar las 45 horas semanales. La gente, por lo general, hace jornadas diarias de 8 horas, pero en muchas listas sale como el país donde menos horas de trabajo reales, con una media de 29,3 horas semanales.

Noruega

En Noruega, la jornada laboral semanal no puede superar las 40 horas ni las 9 horas diarias. Aunque existen convenios entre empresa y trabajador para buscar otro tipo de distribución. La media de trabajo en Noruega ronda las 33,8 horas semanales.

Dos hermanos gemelos en el viejo puente de Svinesund que divide Noruega y Suecia.

Suecia

En Suecia no se puede trabajar más de 48 horas, aunque la jornada laboral, por lo general, es de 40 horas. Y la media de horas reales trabajas, de 36. Suecia probó de reducir la jornada laboral a 6 horas al día. Al cabo de dos años el experimento terminó con resultados contradictorios.

Reino Unido

La jornada laboral semanal en el Reino Unido va de las 37 horas a las 40. Queda por ver cómo quedará todo después del Brexit, pero llevan años planteándose una jornada laboral de cuatro días. La media de horas reales trabajadas no difiere mucho de la de España, pues oscila alrededor de las 31.

Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda la normativa es muy parecida a la europea. El máximo de horas semanales es de 40. Desde 2020 también estudian implantar una jornada laboral de cuatro días para activar la economía.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda.

Grecia

Durante este mes de mayo, en Grecia, se han sucedido las huelgas como protesta por la nueva ley laboral. La actual es de 8 horas, y esta nueva ley pretende flexibilizar y extender la jornada diaria a 10 horas. En Grecia, las horas reales trabajadas rondan las 39 horas semanales. Además, el país heleno es uno de los menos productivos.

Bélgica

Bélgica es un caso curioso porque marcan los límites muy altos: hasta 11 horas diarias y 50 semanales. Y, sin embargo, está entre los diez países con menos horas reales trabajadas, alrededor de las 35,6.

Estados Unidos

La media de horas reales trabajadas en Estados Unidos es menor a la de muchos países europeos. La jornada laboral semanal es de 40 horas y la media, de 38,6 horas.

Protestas en Atenas (Grecia) por la nueva ley laboral.

Japón

Japón siempre ha sido un caso aparte. La jornada laboral semanal es de 40 horas y diarias, de 8. Sin embargo, se llega a trabajar 12 horas y, además, las jornadas festivas no son bien recibidas. Desde 2017, el gobierno japonés intenta establecer políticas de descanso como una jornada laboral de cuatro días, pero los empleados se resisten a adoptarla. En japonés, incluso, existe una palabra para definir la muerte por exceso de trabajo: karoshi.

México, Turquía y Colombia

En México no hay jornada laboral máxima estipulada. En Turquía es de 40 horas. Y en Colombia un máximo de 48 horas. Si están juntas es porque, según la propia OCDE, son los únicos países de la OCDE que superan la media de 45 horas reales de trabajo a la semana.