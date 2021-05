Criptocajeros: ¿cómo puedo sacar bitcoins del cajero automático?

Prever que en la actualidad sería posible convertir dinero virtual en dinero físico en un cajero a pie de calle era casi inimaginable. Mientras que las oficinas bancarias y los cajeros convencionales se van reduciendo en pro de la digitalización, las criptomonedas se trasladan al mundo físico con esta misma herramienta. Cómo funcionan los criptocajeros, cuántos hay disponibles y dónde encontrarlos son algunas de las dudas que despeja este artículo gracias al comparador de productos financieros Helpmycash.com.

¿Cuántos criptocajeros hay en España?

Actualmente, hay 140 cajeros de bitcoins y otras divisas digitales en nuestro país, según Coin ATM Radar, mientras que hace tan solo un año esta cifra era la mitad, 66. En total, hay 20.307 criptocajeros en todo el mundo, aunque el 86% están concentrados en Estados Unidos, que posee un total de 17.569 terminales. España es el quinto país con mayor número de cajeros para operar con bitcoins, justo por detrás de Austria y el Reino Unido que tienen una red de 157 y 199 cajeros respectivamente. Shitcoins, BitBase o BTCfácil, perteneciente a GroupBTC, son algunos de los principales proveedores de cajeros de bitcoins en España.

¿Para qué sirven?

La gran pregunta que se pueden hacer es, si estas monedas son virtuales, ¿para qué sirven estos cajeros? Estos cajeros realmente actúan como puntos de cambio de divisas digitales a dinero convencional. Por buscar un símil, sería algo parecido a cambiar euros por una moneda extranjera al visitar otro país, aunque para cambiar bitcoins a euros primero es necesario venderlos. Estos cajeros permiten tanto vender criptomonedas y retirar euros, como ingresar euros y retirar criptomonedas, explica un portavoz del comparador de productos financieros Helpmycash.com.

¿Cuáles son sus ventajas?

Una de las ventajas de estos terminales es que permiten realizar operaciones con dinero en efectivo, mientras que si opera por Internet necesitará recurrir a las transferencias o usar una tarjeta para ingresar fondos y comprar o para retirar el dinero. Además, cajeros no solo permiten comprar o vender bitcoins, sino también otras criptomonedas como litecoin, ethereum, bitcoin cash y dogecoin.

¿Cómo funcionan los cajeros de bitcoins?

Basta con seleccionar el tipo de moneda con la que se quiere operar, si se quiere comprar o vender y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

“Si el cliente decide comprar criptodivisas a través del cajero, deberá introducir la cantidad en euros que quiere gastar. Como si hiciese un ingreso en un cajero corriente con la diferencia de que, en este caso, estará invirtiendo. El cliente recibirá sus bitcoins en la cartera virtual que haya indicado o bien el cajero le generará una cartera nueva”, explica Helpmycash.com.

En el caso de querer sacar dinero, el proceso es a la inversa. El cliente deberá enviar sus criptomonedas al cajero, es decir, venderlas y este le entregará el contravalor en euros descontando las comisiones. Es decir, el cliente llegará con bitcoins y saldrá del cajero con billetes de euro.

¿Todos operan igual?

En cualquier caso, no todos los cajeros funcionan igual ni permiten operar con las mismas criptomonedas. Algunos solo permiten comprar divisas virtuales y no venderlas, por lo que no sirven para sacar dinero, únicamente para invertir. En España, seis de cada 10 cajeros permiten tanto comprar monedas como venderlas, mientras que el resto permite únicamente comprar.

¿Cobran comisión?

Sí, por ello hay que prestar especial atención para saber cuánto se quedarán al pasar de bitcoins a euros. “Al comprar en cajeros existe una comisión fija de red más nuestra comisión, que dependerá de la cantidad que se compra y de si el cliente se registra”, explica BitBase a Helpmycash. Si no hay registro, la comisión será algo mayor que si el cliente se registra y compra más de 995 euros. “Hablaríamos de un 10% y un 8% respectivamente”, añaden.

¿Qué ciudad tiene más criptocajeros?

Barcelona es la ciudad en la que más posibilidades tenemos de cruzarnos con uno, ya que hay un total de 30 máquinas instaladas. Le siguen Madrid (16), Málaga (15) y Palma de Mallorca (15).

¿Dónde puedo encontrarlos?

Los cajeros suelen encontrarse en centros comerciales, en pequeñas oficinas a pie de calle, en las propias tiendas de los proveedores de cajeros o en comercios que han decidido instalar uno en sus establecimientos como, por ejemplo, restaurantes, peluquerías o tiendas de informática.

¿Y su horario?

Algunos están abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana y otros únicamente cuando el establecimiento en el que están ubicados tiene la persiana levantada, explican desde Helpmycash.com.