El producto de Mercadona que está causando furor

El supermercado valenciano vuelve a la carga, siempre está pensando en los clientes, y si estos demandan algún producto, pues Mercadona se encarga de que ese producto vuelva a las estanterías del súper, esa es una de sus finalidades, y así lo hizo por ejemplo cuando retiró los helados mochis, un dulce típico japonés, que no se encontraban hace un par de años en los supermercados y que después volvió a poner a la venta y este año incluso con nuevo sabor. Las redes sociales ardieron pidiendo que se pusieran de nuevo a la venta y así lo hicieron. Es por ello que Mercadona ahora vuelve al ataque para dar una grata sorpresa a los amantes de las infusiones. El supermercado valenciano tiene una gran variedad de este tipo de bebidas, pero una de las más demandadas es el té Matcha, que aunque ya se encontraba a la venta desde hace tiempo en el súper, de repente el aumento de ventas se ha incrementado de una forma espectacular, no sabemos si por sus propiedades beneficiosas para la salud, porque se ha puesto “de moda” de repente, o porque en las redes sociales, otra vez estas redes, han dicho que ayuda a adelgazar, así que sin saber si es verdad o no, las ventas han crecido exponencialmente de cara al verano, ya se sabe que cuando llega este tiempo todos estamos mirando nuestra figura ahora que hay que desprenderse de la ropa.

Infusión antigua con excelentes beneficios

De lo que estamos seguros es de que el té Matcha es originario de Oriente, algunos lo atribuyen a Japón y otros a China , y de su tradicional ceremonia del té. Es un té de alta calidad, que se obtiene de las hojas enteras del té verde que, tras un proceso especial de cultivo, recolección y secado, se muele para obtener un polvo fino, verde intenso. Su sabor agridulce es muy característico, así como su fresco aroma, particularmente apreciado por los amantes del té verde. Esto es lo que pasa cuando tomas té Matcha estás bebiendo el 100% de la hoja del té. Además mantiene sus propiedades lo mezcles con agua caliente, fría, en smoothie o con tu bebida vegetal favorita. La preparación del Matcha es diferente a la de otros tés.

Té matcha de Hacendado

La propia página del supermercado valenciano te da diferentes opciones para poder disfrutar de esta infusión antiquísima, y que los amantes del té adoran. Se puede preparar al estilo tradicional, en la cual solo tendrá que hervir agua, tamizar un stick de Matcha con un colador en una taza o vaso para evitar que salgan grumos, llena media taza por la mitad con el agua, después batir enérgicamente hasta que el té se disuelva bien y añadir el resto del agua y remover hasta obtener espuma en la superficie. Después solo tendrá que edulcorar al gusto.

Si es usted de los que le parece que el sabor del té Matcha es muy intenso puede preparar un delicioso Matcha Latte, solo tendrá que añadir leche en lugar de agua, así el té estará más suave y lo puede combinar con cualquier bebida vegetal si no quiere añadir leche.

Y por último si es de los que disfruta con los smoothies, el té Matcha puede ser su complemento perfecto para poder empezar el día con energía. Añada el Matcha con manzana, plátano, cualquier leche de soja, avena, arroz y batir con la batidora así obtendrá un smoothie que hará que resurja cual ave fénix.

Si usted es de los que no puede tomar café, o simplemente no le gusta, pruebe con este té originario de Oriente para sus desayunos o después de comer, seguro que al final le enganchará su sabor. Esta infusión viene en una caja con 10 sobres (15 gramos en total), a un precio de 2,75 euros la caja, mucho más barato que en cualquier cadena de cafeterías famosa que vende unos cuantos vasos de este té.