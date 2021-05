Las autoridades aéreas dudan del carácter estratégico de Plus Ultra defendido por el Gobierno para justificar su rescate

Una de las líneas argumentales de defensa que han empleado tanto el Gobierno como la aerolínea Plus Ultra para justificar la ayuda de 52 millones de euros que la compañía ha recibido del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI es que opera en un nicho de mercado, el de los vuelos baratos a Latinoamérica, que quedaría desatendido si desapareciese. Sin embargo, de los informes que la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) y la Dirección General de Aviación Civil, organismos adscritos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; hicieron en el marco de la operación de rescate se infiere que la esencialidad que se le ha atribuido a la aerolínea y que ha servido en parte para justificar la ayuda podría no ser tal.

En las alegaciones que el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha presentado ante la Comisión Europea en el marco de las pesquisas que tiene abiertas Bruselas por esta ayuda, se citan extractos de ambos informes que dejan entrever que Plus Ultra podría no ser tan estratégica. En el informe de la Aesa se afirma que en caso de cese de las operaciones de la aerolínea, «lo más probable es que la demanda desatendida fuese capturada por otras compañías latinoamericanas, como la venezolana Estelar Latinoamérica, con un rango tarifario parecido».

La Dirección General de Aviación Civil también pone en entredicho la presunta importancia capital de Plus Ultra para el “hub” de Barajas que defendió en público la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En lo relativo al corredor Madrid-Latinoamérica, las autoridades españolas reconocen que “a pesar de tratarse del principal mercado para la compañía, los datos muestran que su presencia en el hub madrileño es minoritaria (1,5% de pasajeros en 2019), muy por debajo de las grandes compañías tanto españolas (Iberia y Air Europa) como latinoamericanas que ofrecen conexiones regulares desde sus países de bandera hacia Madrid (Avianca, Latam Airlines, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas) y los turoperadores Evelop y Wamos Air”. Plus Ultra solo opera rutas con tres países y es, además, la que menor cuota de mercado tiene en todos ellos: 9,1% en Perú, 5,9% en Ecuador y 19,4% en Venezuela, según asegura Ciudadanos en su escrito remitiéndose a datos del asesor financiero de la SEPI, DC Advisory.

Sector estratégico

A Ciudadanos también le chirría que otro de los argumentos para justificar que Plus Ultra es estratégica sea su mera pertenencia a un sector que, efectivamente, sí lo es para España, el turismo. En sus alegaciones, Garicano asegura que, de ser así, cualquier bar o restaurante deberían tener la misma consideración con independencia de su tamaño y relevancia. Además, añade, el Tribunal General de la UE ha expresado que, para ser estratégica, no basta que una compañía pertenezca a un sector. También debe ser sistémica o estratégica para la economía española. Y, en su opinión, los dos informes de las autoridades aéreas ponen de manifiesto que, en el caso de Plus Ultra, su desaparición no afectaría al tráfico de pasajeros de esas rutas ni supondría un obstáculo a las conexiones con los tres países de sus rutas.

La formación naranja también llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno haya considerado a la aerolínea estratégica por tener una licencia de clase A -que le permite operar vuelos de gran tamaño a Latinoamérica- cuando su cuota de mercado en este grupo apenas alcanza el 0,2%. En el global del sector, su cuota de mercado apenas alcanzó el 0,1% en 2019.