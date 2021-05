La Asociación Europea de Economía y Competitividad concede el Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral 2021

El emblemático Hotel Westin Palace de Madrid se engalanó una vez más para acoger un exclusivo evento organizado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Un escenario perfecto que acogió la I Edición del Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral 2021 y que convocó a una selección de profesionales del sector de la ciencia. En este contexto, la AEDEEC concedió el citado galardón en el marco de una exclusiva cena que escenificaba una gala que tuvo como objetivo poner en valor la voluntad de una profesión comprometida con la investigación y la innovación para ofrecer los mejores servicios para la ciudadanía.

El acto, conducido por los periodistas y comunicadores Ana García Lozano y Santi Acosta, tuvo como escenario el reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por los científicos y científicas premiados. La apuesta por la calidad del trabajo realizado y el esfuerzo dedicado, dejó patente en el evento la involucración y compromiso de todos los galardonados.

La velada dio comienzo con la llegada de los premiados y autoridades al hall del Hotel Westin Palace. Los galardonados fueron recibidos por el personal de la organización de la AEDEEC y obsequiados con una mascarilla quirúrgica para cumplir de manera excepcional con la normativa y protocolo de la COVID-19. Tras el ineludible paso por el photocall y las correspondientes fotografías, los protagonistas realizaron una breve entrevista para después ser conducidos al deslumbrante Salón Neptuno, donde dio comienzo el acto de entrega de la I Edición del Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral 2021. Los presentadores Ana García Lozano y Santi Acosta abrieron la velada con un discurso del presidente de la AEDEEC, José Luis Barceló, quien dedicó unas palabras de reconocimiento a todos los premiados y premiadas.

La velada comenzaba con el primer premiado, el Dr. Augusto Zafra Villena. Es médico especialista en Psiquiatría y cuenta con una extensa trayectoria que le avala para coordinar y dirigir IVANE SALUD junto a un equipo de profesionales sanitarios que desempeñan su actividad asistencial en el campo de la Salud Mental y de las Adicciones en la Comunidad Valenciana. Indiscutible referente en el sector psiquiátrico.

El siguiente galardón lo recibió Antonio José Llago, director general de GABADI S.L. Su trabajo forma parte de la promoción y dirección de proyectos de I+D+i, y por los cuales GABADI ha obtenido desde el año 2014 hasta la actualidad el sello de PYME Innovadora, emitido por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Además, se ejecuta como proyecto incluido dentro del programa bilateral CHINECA sobre nuevos materiales para el sector naval.

Medicina e ingenierías

Subió entonces al escenario la Dra. Laura Sitú, con más de 20 años de experiencia en el sector de la medicina. Tras terminar la carrera de Medicina en la Universidad libre de Cali, realizó la especialidad en Cirugía General en la Universidad de Buenos Aires, siendo la única mujer graduada en su promoción. Actualmente, posee su propia clínica en Paseo de la Bonanova, Barcelona, y compagina esta actividad con la asistencia en urgencias de Cirugía General en centros de la Ciudad Condal.

El siguiente Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral lo recibió José Manuel Gómez, ingeniero de Telecomunicación especialista en Sistemas Electrónicos. Fundador de 2IO INGENIERÍA AVANZADA «2I0 Ingenio», es una empresa de I+D+i que ofrece servicios de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. También se encargan del comercio de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos.

La Dra. Tesa Panisello recibió este reconocimiento como licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y Diploma en el Departamento de Microbiología por Alimentaria por el Instituto Pasteur, de Francia. Desde el año 2013 forma parte de la empresa española Cealvet SL como fundadora y directora, dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de productos para el Sector Ganadero que ayuda a los animales en producción a alcanzar óptimos resultados en su rendimiento manteniendo buena salud intestinal y mejorando el bienestar animal.

Panorámica del Salón Neptuno del Hotel Westin Palace, que acogió la gala

A continuación subió al escenario Luis Medina, responsable de Ingeniería Técnica de Deuser para recoger el premio en favor de Francisco José Adame Rodríguez, ingeniero informático experto en Tecnologías de la Información y Automatización: Programación PLC, sensorización de máquinas y procesos. Además, es CEO de Deuser, empresa especializada en aportar soluciones para la Industria 4.0 y la Digitalización Industrial. Destaca en servicios como la fabricación de sistemas de control de cinemática «motion control», ciberseguridad industrial, sistemas de control distribuido, células robotizadas, aplicaciones SCADA de gran envergadura o procesos I+D+i.

El siguiente galardón lo recogió Oliver Di Paolo, CEO de Calda Clinic, en representación de la Dra. Claudia M. Elsig, como reconocimiento a sus más de 20 años de experiencia en el área de la Medicina Psiquiátrica y Psicoterapéutica. Estudió en la facultad de Medicina de la Universidad de Zúrich y completó una extensa y profunda formación en varios métodos psicoterapéuticos basados en evidencias, llegando a especializarse en Psicotraumatología. Fundó la Clínica Calda en 2015 con el objetivo de optimizar el tratamiento personalizado y devolver el enfoque médico y terapéutico a primer plano.

José Antonio Pinilla Pérez recibió este reconocimiento en favor de la multinacional de soluciones empresariales IT Asseco. Con 30 años de experiencia en el sector, son especialistas en servicios de transformación tecnológica 360º, ofreciendo soluciones completas y personalizadas según la necesidad de sus clientes. En Asseco Spain trabajan diariamente con compañías del IBEX 35 de diferentes sectores; banca, seguros, farmacia, educación, posicionándose como un referente de soluciones en el proceso de digitalización.

Diversas especialidades

Subió entonces al escenario Frank Javier Moreno, profesional con más de 30 años de amplia experiencia en entidades financieras implicado directamente en la creación de empresas a través de su participación como Tutor y miembro del Tribunal de Proyectos Nacionales e Internacionales en la UPM. Desde 2015, está enfocado en gestionar proyectos europeos para startups españolas a través del European Cluster Collaboration Platform, EIT Digital (European Institute of Innovation and Technology) y en la ESA Digital a través del programa Copernicus (Land for humans).

El siguiente premio lo recibió el Dr. Enrique Criado Scholz, especialista en la reproducción humana por la Clínica Vistahermosa. Se interesó por la criopreservación de óvulos, embriones y espermatozoides en pacientes de reproducción asistida. Ha trabajado cinco años en varias de las mejores clínicas de Italia y Estados Unidos, formándose así en las últimas técnicas de laboratorio e investigación que preservan la congelación celular a través de sistemas de filtración de aire que le permiten trabajar en las condiciones de esterilidad necesarias para obtener los mejores resultados. Actualmente, es el director de OvoClinic, en Barcelona.

El siguiente galardón iba dirigido a Joaquín Rieria Buendía, economista y auditor de Cuentas, quien dirige desde hace seis años la empresa ARGUS CONTROL SECURITY, dedicada a la ingeniería, creación, desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas informáticos dedicados al diseño, desarrollo e impulso de ciudades inteligentes. Su conocimiento en el desarrollo de ciudades inteligentes, les ha proporcionado la oportunidad de extender su área de actuación al ámbito privado, convirtiéndose en distribuidores de sistemas de videovigilancia, control de accesos y soluciones que permitan a los ciudadanos y sus familias disponer de la máxima seguridad.

Subió al escenario Víctor Serrano López, CEO en Bandesur Alcalá, S.A., empresa fabricante de envases plásticos para la industria alimentaria. Es además Chief Executive Officer en Bandesur Alcalá, S.A. encargado de los estudios de mercado, puesta en marcha, dirección general y administración de la misma. Participa también como consejero delegado en Flexia Films, S.A.

El último premio que se entregó en la gala en modalidad presencial fue dirigido a María Sempere, licenciada en Farmacia y Doctorado en complementos alimenticios y sus efectos sobre la salud y la belleza. Un viaje a la India cambió su rumbo profesional al descubrir el poder de las plantas medicinales para cubrir objetivos preventivos de salud y fomentar la belleza natural, lanzando su propia marca de nutricosmética, GOAH CLINIC.

Premios en streaming

En formato in-streaming, recogió su premio Justino Martínez Salinas, ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. Fue socio fundador y CEO de Solmicro, empresa que lideró el mercado nacional del ERP durante más de 20 años. Desde 2016 es el director general de Zucchetti Spain, proyecto que aúna a Solmicro, IDS, i68, Arión y Seteco y que se erige como el referente nacional de los fabricantes de software.

También participó de forma online Javier Rodríguez Saeta, doctor ingeniero en Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y diplomado en Ciencias Empresariales por la UOC. En 2009 fundó Herta, startup tecnológica de reconocimiento facial de ámbito global con sede en Barcelona y oficinas en Madrid, Montevideo, Ciudad de México, Los Ángeles y Singapur. Actualmente, ejerce como CEO de la compañía y ha recibido múltiples galardones a la innovación y a la excelencia científica tanto en el ámbito nacional como internacional.

Tras la entrega de la I Edición del Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral 2021, los premiados y sus acompañantes disfrutaron de una exquisita cena de gala. Cabe destacar que esta exclusiva selección de profesionales del mundo científico y de la investigación, representó durante aquella jornada tan especial el espíritu de la innovación, la calidad y la pasión por su trabajo.