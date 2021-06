Los 6 mitos más extendidos sobre la declaración de la Renta

Cada campaña de la Renta viene acompañada de los mismos mantras. Los consejos y las advertencias se repiten un año tras otro, aunque no todos tienen la misma veracidad. Esa repetición ha convertido algunas creencias falsas en dogmas que los contribuyentes aceptan sin dudar apenas. La falta de conocimientos fiscales suele estar detrás de estos mitos populares que no tienen nada de ciertos. Para evitar confusiones por informaciones inexactas, TaxDown, startup española de asesoría fiscal que ayuda a hacer la declaración asegurando el máximo ahorro, ha querido desmentir 6 falsas creencias más extendidas sobre la declaración de la Renta.

1. Si hago la declaración antes, me devolverán el dinero más pronto

Hay contribuyentes que presentan la declaración durante las primeras horas del inicio de la campaña con el objetivo de recibir la devolución lo antes posible. En general, la Administración no suele tardar más de un mes en devolver el dinero, pero el plazo que hay que esperar suele ser similar tanto para los que la presentaron el pasado 7 de abril como para los que la presentan este último mes. Además, Hacienda dispone de seis meses, desde el término del plazo de presentación de las declaraciones, o desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo, para hacer la devolución.

2. Si tengo dos pagadores, la renta seguro que me sale a pagar

Es el mito que más se ha extendido, sobre todo este año, por el efecto de los ERTE. “El hecho de tener más de un pagador no implica necesariamente que su declaración de la Renta vaya a salir a pagar, o que pagues más impuestos. Ahora bien, si cambia de trabajo durante el ejercicio fiscal, o ha estado en paro, ERTE o similar, asegúrese de que su retención en nómina es la correcta, pues el origen de este ‘mito’ es una retención incorrecta”, aclaran desde TaxDown.

Al ser el IRPF un impuesto progresivo, normalmente el segundo empleador no tiene en cuenta la cantidad de ingresos obtenidos durante el año y únicamente aplica el tipo de retención teniendo en cuenta los ingresos que obtendrá de su empresa. Por tanto, a no ser que sea el empleado el que solicite la corrección del tipo de retención, esta será más baja de lo que le corresponde.

El problema con los ERTE es que el segundo pagador, el SEPE, no aplica retenciones de IRPF a las prestaciones que abona a los trabajadores en ERTE o estas son muy bajas, por lo que muchos de los afectados han tenido que hacer frente al pago de esos impuestos en la declaración. Esto no implica necesariamente que les salga a pagar. También puede ocurrir que si le salía habitualmente a devolver este año Hacienda no le reembolse nada o muy poco. Además, hay que tener en cuenta que al tener dos pagadores el límite para no presentar la declaración baja de 22.000 euros a 14.000 euros si el contribuyente ha cobrado más de 1.500 euros de todos los pagadores a partir del segundo. Por lo que en caso de resultado positivo no podría eludir el límite de renta para eludir el pago es menor.

3. Al marcar la X para la Iglesia Católica o fines sociales, me sale más cara la declaración

“Ninguna de estas dos opciones supone un coste extra para el contribuyente. Simplemente indican que se quiere dedicar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales o para apoyo de las labores de la Iglesia Católica, en ningún caso se tributa de más”, explican desde TaxDown. Además, son completamente voluntarias: pueden marcarse una, ambas a la vez o ninguna. El año pasado el 55% de los contribuyentes marcaron la X solidaria, 11% marcaron la de la Iglesia Católica y un 34% dejaron en blanco esta opción en su declaración.

4. Si el borrador me sale a devolver, mejor aceptarlo sin más

Confirmar el borrador de inmediato es una práctica muy común que puede hacerle perder dinero y cometer errores. Cada año los españoles dejan por reclamar más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas, ya que Hacienda no las incluye de forma automática. Muchas de estas son deducciones autonómicas, que al ser más numerosas y cambiar más a menudo que las aplicables a nivel nacional, son más propensas a ser “olvidadas” a la hora de revisar el borrador. TaxDown recomienda usar su simulación gratuita para comparar su resultado con el de Hacienda y comprobar al instante si la herramienta puede optimizar todavía más su resultado.

5. Si no llego al mínimo para hacer la declaración, ni me preocupo

Es aconsejable simular siempre la declaración, aunque no esté obligado a presentarla, porque es posible que le salga a devolver. Por ejemplo, si en la nómina le han retenido más IRPF de lo que le corresponde pagar, si ha realizado donativos, ha hecho aportaciones a un plan de pensiones o tiene derecho a algún tipo de deducción por alquiler de vivienda, la declaración puede salirle a devolver. Para evitar perder ese dinero, la decisión más sabia es consultar el borrador e incluir todos estos factores para saber si le saldrá a pagar o a devolver. “Precisamente son las rentas más bajas las que suelen tener más ayudas y deducciones, por lo que es mejor asegurarse de no perder ninguna oportunidad”, advierte TaxDown.

6. Si tardan en hacerme la devolución, es que hay un problema

No se alarme si Hacienda está tardando más de lo que pensaba en devolverle el dinero. Tal y como explica TaxDown, esto puede depender de varios factores y no siempre se debe a que Hacienda haya detectado un error en su declaración. Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown, explica que “todos estos mitos alrededor de la declaración suelen ser fruto de una falta de cultura financiera y fiscal, algo muy acusado en nuestro país. Además de facilitar a los contribuyentes españoles la presentación de su declaración de una manera sencilla, rápida y segura, el objetivo de TaxDown es acercar los conceptos fiscales y financieros más complejos a la población”.