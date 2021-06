¿Su Conga de Cecotec no funciona por wifi? Así puede usarla hasta que se solucione

Los robots aspiradores son uno de esos avances de la tecnología que facilitan el día a día. Pero para los usuarios de Conga de Cecotec, estos últimos días este aparato está dando más dolores de cabeza de los que quita. Los robots no consiguen conectarse al wifi, por lo que no funcionan con la aplicación, solo en modo manual. Los problemas parecen haber afectado a varios modelos Conga de la firma, entre los que se encuentran Conga 3000, Conga 3490, Conga 3690, así como modelos más nuevos y potentes como Conga 4090 y Conga 5090. Tal y como explicaron varios clientes de la marca en Twitter, al intentar conectar el robot a la aplicación aparecía un mensaje que hacía alusión a un fallo de los “servidores”. En un primer momento la compañía atribuyó el error a una actualización de los routers de las operadoras de telefonía, para más tarde entornar el mea culpa y reconocer que el problema era suyo.

Los problemas parecen haber empezado el 3 de junio, cuando los comentarios de usuarios afectados comenzaron a plagar las redes sociales. Sin embargo, otros clientes descontentos indican que llevan sufriendo este tipo de problemas de forma recurrente desde que compraron un robot de la marca. “A mí me ha fallado desde hace una semana, pero el fallo lo lleva teniendo más gente desde marzo”, indicaba Eduardo en un tuit en respuesta a Cecotec.

24h con mi Conga marca @CECOTECoficial sin poder usarla porque se puede conectar con "unos servidores". Un objeto inservible porque se le hace depender de un tercero que el dueño del aparato no controla. Y no estoy solo, son cientos de usuarios así desde ayer. — Mr.K (@kornerson) June 3, 2021

@CECOTECoficial que pasa con la app de control del 4090? Una semana fuera de línea, no se puede usar el robot. Para enlazarlo al WiFi es una odisea porque siempre da error. Menudos chapuzas estafadores. Y yo que lo compre porque era nacional... — Eduardo Fernández (@ELgasusito) June 3, 2021

A mi me ha fallado desde hace una semana, pero el fallo lo lleva teniendo más gente desde marzo. DESDE MARZO!!! 3 meses sin arreglarlo. Os esta costando, eh? O es que solo os interesa vender y vender? Porque la atención telefónica también es pésima. Muchas cosas por solucionar — Eduardo Fernández (@ELgasusito) June 3, 2021

Algunos afectados han querido dejar constancia de los fallos que están dando sus robots y que en muchas ocasiones van más allá de perder la conexión wifi. “Nuestro Conga 4490 funciona fatal: pierde la conexión wifi, se borran los mapas y se sube al rodapiés”, explicaba Adrián en Twitter acompañando su queja de un vídeo.

@CECOTECoficial nuestro Conga 4490 funciona fatal: pierde la conexión WiFi, se borran los mapas y se sube por los rodapiés... 😫 pic.twitter.com/xGYxsCOsFr — Adrián Cervera Andés (@adrianca88) June 4, 2021

La culpa era de las operadoras de telefonía, según Cecotec

En un primer momento, Cecotec señaló a las operadoras de telefonía como culpables, al estar realizando “actualizaciones en los routers”. La solución en ese momento pasaba por llamar al proveedor de internet y pedir que este generase una red de invitados de 2,4 GHz no híbrida. Después de eso, el usuario afectado debía vincular su Conga con el router a la nueva web y en teoría volvería a funcionar. Sin embargo, este remedio no ha servido a los usuarios afectados que después de varios días siguen sin poder usar sus robots aspiradores. Además, hay clientes que confirman que el robot no funciona desde los routers de varios operadores, lo que evidencia que el fallo viene de los servidores de Cecotec y no de las operadoras de telefonía.

La culpa siempre para los demás... 😒 pic.twitter.com/tA7pVPhYzV — @Lowi_es (@Lowi_es) June 3, 2021

Las quejas en Twitter se acumularon y el siguiente paso de Cecotec fue afirmar que es posible que “durante unas horas, en la App, Conga aparezca ‘fuera de línea’”. Los clientes están al límite de su paciencia y una de las afectadas quiso dejarle bien claro a la firma que el fallo viene de lejos y que es momento de asumir responsabilidades. “Estoy muy, pero que muy, decepcionada con la marca. Hace un año aproximadamente que se la regalé a mi madre y desde entonces la aplicación no ha ido bien NUNCA. Para más inri, en este comunicado indican que el problema surgió hace ‘unas horas’, cuando en realidad son semanas”, denunciaba una usuaria en Twitter.

Solución a medias

A la espera de que la aplicación permita usar los diversos modelos de Conga con normalidad, Cecotec aconseja usar el robot de forma manual siguiendo estas indicaciones: resetee Conga pulsando el botón “Home” durante 5 segundos hasta escuchar un pitido; espere 5 segundos y vuelva a pulsar hasta escuchar la locución; finalmente inicie la limpieza desde el botón central.

No obstante, si su robot sigue sin funcionar con normalidad, lo más aconsejable es que se ponga en contacto con la compañía a través de su teléfono de atención al cliente (963210728), del formulario de contacto que puede encontrar en su web o a través de Twitter, donde están atendiendo a varios afectados.