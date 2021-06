El Gobierno descarta subir el salario mínimo este año

El Gobierno no contempla, en estos momentos, subir el Salario Mínimo Interprofesional este año, tal y como ha defendido a capa y espada la propia vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Yolanda Díaz. Así lo dejó hoy entrever el presidente del Gobierno, que compareció, junto con la presidenta de la Comisión Europea, ante los medios de comunicación, tras la aprobación del plan de recuperación por Bruselas. Pedro Sánchez ratificó el compromiso de su Ejecutivo con el alza del SMI hasta equipararlo al 60% del salario medio. No obstante, dijo que esa subida deberá producirse cuando la recuperación económica esté asentada para no poner en peligro la recuperación del empleo perdido durante la pandemia del coronavirus, Por tanto, tal y como adelantó LA RAZÓN este domingo 6 de junio, el Ejecutivo pospone el aumento del salario mínimo al próximo ejercicio.

Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró partidaria de negociar las subidas de los salarios mínimos de cada Estado en la negociación colectiva, con el fin de que sea justo y apropiado. Von der Leyen defendió la necesidad de que los trabajadores accedan a trabajos dignos y remunerados dignamente. En España el SMI se sitúa en 950 euros por catorce pagas, después de su última revalorización decidida a finales de 2019. En ese ejercicio, subió un 22,3% hasta los 900 euros.

Después de una lucha interna mantenida por Nadia Calviño y Yolanda Díaz a finales del año pasado para revalorizarlo el 0,9% en enero de 2021, la vicepresidenta segunda impuso su criterio y se pospuso este alza para no lastrar la recuperación económica y la eventual generación de empleo, idéntico argumento utilizado hoy por el presidente del Gobierno. En ese sentido, en medio de la polémica desatada sobre la idoneidad o no de subir ahora el Salario Mínimo Interprofesional, después de que el año pasado Yolanda Díaz fracasara en su intento de que la nómina mínima de 950 euros subiera el 0,9%, el Banco de España publicó el martes pasado un análisis sobre los impactos nocivos que tuvo en términos de empleo su alza del 22,3% en 2019, basándose en varias hipótesis de trabajo para realizar las proyecciones. Los diferentes escenarios de análisis llegan a la misma y contundente conclusión: la subida del SMI en 2019 decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez pasó una elevada factura a los trabajadores que percibían esta remuneración en términos de paro y destrucción de empleo y, especialmente, se cebó con los mayores de 45 años, mientras, la creación de empleo disminuyó entre los más jóvenes, al tiempo que se disparó el autoempleo, según el Banco de España.