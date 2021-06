«Debemos trabajar a más largo plazo y pensando en el medioambiente»

TTomás Fuertes, presidente de Grupo Fuertes (que engloba a una veintena de firmas que incluye a ElPozo), es uno de los empresarios más importantes del sector agroalimentario de nuestro país y, como tal, acaba de recibir el Reconocimiento FIAB (Federación Española de Alimentación y Bebidas) por su entrega y contribución al impulso del sector agroalimentario español y por su trayectoria empresarial.

Usted dirige un grupo con más de 20 empresas y 8.000 empleados directos. Tiene una trayectoria profesional de más de 60 años y por tanto conoce bien la idiosincrasia empresarial española. En ese contexto, ¿cuáles cree que serán las consecuencias de esta crisis?

A medio plazo es posible que algunos sectores sigan sufriendo pérdidas significativas pero, a largo, creo que de todas las crisis se sale más fuerte, con las potencialidades más desarrolladas. Confío mucho en este país y en su tejido empresarial y estoy seguro de que en los próximos años España va a ocupar un lugar prominente en el panorama internacional. Tiene pilares difíciles de igualar, como la seguridad que ofrece a los turistas, su gastronomía, su sector primario y su clima.

¿Qué empresas sobrevivirán y por qué? ¿Qué modelos de negocio se impondrán?

Siempre aquellas que tengan una visión de la empresa muy competitiva y miren en un plano global. Hace años que las compañías ya no compiten en un ámbito local, regional o nacional, sino en un terreno mucho más amplio. Hay que ser innovadores conservando aquello que nos hace diferentes de los demás, nuestro valor añadido como compañía. Quienes tengan claras esas reglas del juego sobrevivirán a esta crisis.

Usted es uno de los empresarios que generan más confianza entre los consumidores, según señalan recientes encuestas. ¿A qué lo atribuye?

He tenido la gran fortuna de poder dedicarme a mi verdadera pasión, y cuando las cosas, cualquiera, se hacen con ilusión, eso se nota y se transmite a tu entorno. Todas las personas que me conocen dirán de mí que yo nunca he trabajado, que me he pasado la vida divirtiéndome porque estar en mi empresa y dirigir el talento de las personas de nuestro equipo me hace realmente feliz. Cuando las personas ven en ti honestidad y seriedad, terminan confiando.

¿Cuáles son las bases del éxito del grupo, un proyecto familiar en constante expansión?

Ser fieles a nuestros valores. Desde que esta compañía nació, fundada por mis padres en 1954, su filosofía fue la de hacer las cosas bien e invertir en la compañía todos los beneficios que se obtenían. 67 años después, nuestros principios son los mismos, a los que hemos sumado una idea muy clara de que nuestra actividad tiene que ser compatible con el entorno en el que nos desarrollamos. Planeta solo hay uno y tenemos la obligación de cuidarlo entre todos.

Dentro de esa expansión, ¿podría anunciar los nuevos proyectos empresariales?

En líneas generales trabajamos con crecimiento orgánico, realizando importantes inversiones anuales en la organización. El año pasado invertimos 135 millones en mejorar la eficacia de nuestras empresas. En cuanto a la internacionalización, de momento comenzamos en 2017 con la puesta en marcha de Tamboskaia Indeika, una empresa elaboradora y comercializadora de carne de pavo junto a nuestro socio, líder cárnico ruso, Grupo Cherkízovo. La experiencia está siendo muy positiva, dado que la compañía está preparada para liderar este mercado en Rusia.

Usted está en varias asociaciones empresariales, en contacto permanente con otros empresarios. ¿Cómo afrontan el futuro como gremio?

Soy partidario de trabajar en equipo en todos los temas que nos afectan como sector, y en España las asociaciones profesionales están lideradas por personas muy comprometidas por la mejora continua y por avanzar. Creo que hacen un papel fundamental.

¿Qué piden al Gobierno en circunstancias tan difíciles?

Que sea rápido, transparente y eficaz en repartir los fondos europeos para que lleguen a todas aquellas empresas altamente viables y competitivas pero que se han visto muy dañadas por el zarpazo de la crisis sanitaria. Muchas empresas están con el agua al cuello y necesitan oxígeno para retomar de nuevo su actividad.

¿Qué fortalezas y debilidades específicas encuentra en nuestro sector alimentario?

Tenemos muchas más fortalezas que debilidades. Somos un sector que durante esta pandemia ha demostrado estar a la altura de las circunstancias con una cadena productiva muy bien engrasada.

El mundo está cambiando mucho y muy deprisa y debemos estar atentos a lo que pasa para dar respuestas de una forma rápida. Tenemos que estar preparados para afrontar un mercado donde hay cada vez más competencia. Debemos trabajar a más largo plazo y pensando en el medioambiente.