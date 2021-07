La amenaza del DNI digital para los estudios de fotografía: 1.200 negocios y 3.500 empleos penden de un hilo

“Esta es la puntilla que te mata”. Para Luis, autónomo de 60 años con un estudio de fotografía a 25 metros de una comisaría, que la fotografía del DNI pase a hacerse en las dependencias policiales a partir del 2 de agosto con la implantación del nuevo DNI electrónico 4.0 es toda una sentencia de muerte. Los profesionales del sector denuncian que esta medida ocasionará el cierre del 30% de los estudios que han sobrevivido a la pandemia gracias, precisamente, a la fotografía de carné, el único salvavidas durante una crisis voraz que ya ha acabado con el 50% de estos autónomos. A menos de un mes de que la medida entre en vigor, los representantes del sector fotográfico han conseguido la primera victoria, que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acceda a reevaluar la medida. No obstante, la preocupación y la desesperación siguen carcomiendo a este colectivo, que aún continúa a la espera para salir de la lista negra del ministro. “Todos los días sigue habiendo un chorreo de llamadas, correos y mensajes pidiendo que frenemos esto”, explica a LA RAZÓN José Luis Pozo, presidente de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI).

Este nuevo formato de DNI responde al cumplimiento del Reglamento europeo (2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019) para reforzar la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE que forma parte del Plan de acción 2016 de la Comisión para abordar el fraude de los documentos de viaje, señala el Ministerio en un comunicado. Entre las medidas para aumentar la seguridad de estos documentos se prevé instalar cabinas fotográficas en las comisarías para que los agentes tomen in situ la imagen que se usará en el documento de identidad. La baza de la seguridad conllevará una inversión de 25 millones procedentes de los fondos de recuperación de la UE y ocasionará daños colaterales irreparables: el cierre de 1.200 estudios, la destrucción de 3.500 empleos, y entre 35 y 45 millones de euros que se dejarán de ingresar cada año.

Ante la paralización de todo tipo de eventos, como bodas, bautizos y comuniones, los estudios de fotografía han sobrevivido casi exclusivamente gracias a los 7 millones de fotos de DNI que se realizan anualmente. Según los datos aportados por Marlaska, estas cifras solo suponen el 10% de la facturación de los estudios. Sin embargo, José Luis Pozo responde que para los estudios de barrio, el DNI puede representar fácilmente el 50% del negocio. Ese es el caso de Luis, para el que estas fotografías suponen entre el 90% y el 95% de su facturación, quien denuncia que los datos del ministro “pueden ser oficiales, pero no son reales”. “Si le quitas ese porcentaje de negocio, ¿quién sobrevive con un 40% o 30% de ingresos?”, añade. José Cruz, de 64 años y 44 años dedicado a la profesión, puntualiza que “si todos los clientes que vienen a hacerse las fotos de carné desaparecen, la posibilidad de ofrecerles otros servicios se esfuma”. “Si para él supone el 10% que entonces nos compensen esa parte, pero es que no es cierto”, le reclama a Marlaska. El sector también denuncia que la medida “se está vendiendo como un abaratamiento de los costes para el ciudadano”, señala el presidente de FEPFI, aunque apenas supone 6 euros cada 10 años. “Si quieren ahorrar que eliminen las tasas y que los hagan gratis. No hay que olvidar que te cobran 12 euros si se te pierde o deteriora el DNI”, apunta Diego Paredes, fotógrafo de 34 años que dirige la cuarta generación del negocio familiar: dos estudios en Granada, uno dedicado 100% a la foto del DNI y otro cuya facturación dependiente de estas fotografías oscila entre el 50% y 80% de la facturación.

Miles de negocios y empleos penden de un hilo y uno de los colectivos que más riesgo corren son las personas cercanas a la jubilación. “Hay fotógrafos que llevan toda la vida vinculados a la fotografía de DNI y que no van a poder reciclarse”, avisa el presidente de FEPFI. Luis, de 60 años, es un ejemplo. Sin apenas reportajes entre sus encargos y con un crédito ICO del que aún le queda por devolver un tercio, no ve una salida clara si finalmente les arrebatan las fotografías de DNI: “Llevo dándole vueltas varios días. Prácticamente no puedo dormir pensando en cómo aguantar para conseguir el 100% de la pensión, pero con 60 años a dónde vas”. En el caso de José Cruz, de 64 años, la solución es clara aunque no es la deseada: “Me es mucho más fácil jubilarme y cerrar, pero mi intención era continuar y mantener a los jóvenes que tenía contratados”.

Otros muchos jóvenes tampoco podrán sortear este bache. “No solo pienso en mí, pienso en los compañeros que tengan 40 o 50 años, con hijos e hipoteca. De pensar en su situación se me hace un nudo en la garganta”, cuenta a LA RAZÓN Luis. “Cualquier persona que tenga 40 años y solo sepa hacer esto se ve abocada a pedir en el metro”, remarca en este sentido José Cruz. Diego Paredes, de 34 años, y su mujer, al frente de uno de sus dos locales en Granada, piensan en esta posibilidad a diario desde que el ministro del Interior hizo el anuncio. “Mi mujer se quedaría sin trabajo e intentaríamos ver cómo lo afrontamos. Con una hija de 4 años, la hipoteca, la comunidad y otros gastos, económicamente no sabemos cómo lo vamos a hacer”.

El cierre de estos negocios generará un preocupante efecto dominó, advierten todos los entrevistados por LA RAZÓN. “Detrás de nosotros hay muchas empresas”, apunta Luis, quien asegura que esta decisión “en los distribuidores y fabricantes de material fotográfico”. Además, José Cruz, también prevé que la medida fomente la economía sumergida: “Al no poder pagar el local, cerrarán los estudios y la gente subsistirá de los trabajos que le salgan en ‘negro’”.

¿Y cuál es el beneficio de que la fotografía del DNI 4.0 se haga en el estudio? Supuestamente la seguridad. El sector no puede comprender que se vayan a usar las ayudas de la UE para destruir empleos. “Entiendo que la tecnología avanza, pero en ciertas ocasiones hay que echar el freno”, aconseja Luis. Desde FEPFI recuerda que en otros países de Francia y Alemania ya se planteó un modelo similar al que propone el ministro de Interior, pero al valorar sus perjuicios dieron marcha atrás y optaron por otra vía igual de segura y que funciona a pleno rendimiento: contar con fotógrafos homologados para expedir la foto de carné que la envíen mediante transmisión digital a los servidores de la administración pública, a la vez que se le imprimen las fotos al cliente para uso personal. “Está todo inventado y hay muchas facilidades para hacerlo”, explica José Luis Pozo.

Para José Cruz, los únicos beneficiados por esta medida serán los fabricantes de las nuevas cabinas: “Son medidas que solo intentan engordar el bolsillo de amiguetes”. Y es que ni siquiera el ciudadano va a estar contento con el resultado, advierten, ya que no va a salir como le gustaría ante la falta de conocimientos fotográficos de los funcionarios que se encargarán de esta labor. “Hay dificultades técnicas que no sé cómo van a solventar sin crear largas colas”, advierte el presidente de FEPFI, quien recuerda que en muchos casos hay que tratar casos de personas con discapacidad, movilidad reducida, niños que se mueven y lloran, o personas mayores que en muchos casos no pueden salir de residencias u hospitales y a donde el fotógrafo se tiene que desplazar. Los sindicatos de Policía son conscientes de estas trabas y por ello no han dudado en posicionarse en contra de que la fotografía del DNI se haga en las comisarías.

Además, el presidente de FEPFI advierte de que este anuncio está generando gran confusión entre los ciudadanos, quienes creen que a partir del 2 de agosto podrán acudir sin fotografía a hacerse el DNI o renovarlo. “Para entonces las comisarías no van a estar aún preparadas. El ciudadano va a tener que seguir llevando su foto. Lo que demostraría que esos DNI son igual de seguros que los que incluyan la foto hecha en comisaría”, sentencia.