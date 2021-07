Es el comunismo

Lo de Cuba no es sólo por culpa de Díaz Canel o una situación caótica derivada de la COVID. Lo de Cuba es consecuencia del comunismo, ideología que amputa la iniciativa privada, cercena el emprendimiento, maniata a la gente y penaliza el pensamiento individual.

Decía esta semana una de las ministras de Podemos que Cuba no es una dictadura, que el problema de allí es el embargo. Quien esto dice o no ha ido nunca a Cuba o no tiene vergüenza. Cuando el régimen castrista era un satélite de la URSS, y no sufría embargo alguno, la miseria se amontonaba por las calles igual que ahora. Dictadura es todo país en el que no hay libertades, no hay elecciones, no puedes comprar donde te gustaría porque el Estado lo impide, no puedes tener una casa o un trozo de tierra porque la propiedad privada está prohibida, igual que abrir un bar, montar un comercio, poner un negocio o dar a nuestros hijos la educación que merecen.

Cuba es una dictadura con todas sus letras, por mucho que lo niegue Podemos, Bildu, ERC y las CUP, y por mucho que blanquee a sus dirigentes el PSOE. Es una tiranía en la que no puedes hablar, está prohibido internet, no existe prensa independiente y te meten en la cárcel si sales a protestar contra el régimen. No hay libertad. No hay democracia. No hay Justicia.

Lo único que hay son dirigentes comunistas enriquecidos que esclavizan a la gente. Y mucha miseria.

Tanta como en la Venezuela de hoy. No por motivo del embargo sino por culpa del comunismo.