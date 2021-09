Viajes del Imserso: así quedan las fechas y los requisitos tras el fin de la suspensión temporal

Guías

El pasado 18 de agosto fueron desestimados los recursos presentados por los hoteleros contra los pliegos del Imserso que derivaron en una suspensión cautelar de los viajes. El embrollo judicial suscitaba dudas sobre la continuidad del programa en tiempo y forma, aunque finalmente los viajes continuarán con las fechas previstas, adjudicando los lotes en septiembre y poniéndose en marcha este próximo mes de octubre. Todo ello, claro está, contando con que “el procedimiento no se vuelva a parar como consecuencia de nuevos recursos”, señaló recientemente la ministra de de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien confirmó en declaraciones a Radio Nacional que se mantendrá el calendario inicial y el programa de viajes del Imserso estará en funcionamiento en octubre.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) dio vía libre al programa tras desestimar las alegaciones presentadas contra los pliegos por la Confederación Española de Alojamientos Turísticos (CEHAT) y por la Asociación Empresarial Hotelera Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), que se mostraron decepcionados con una decisión que, aunque consideran legal, no han dudado en tildar de “inmoral”. Entre los motivos que llevaron a los hoteleros a recurrir los pliegos estaban la ausencia de un estudio de costes, la exclusión “de facto” de los hoteles de 3 estrellas y las prórrogas sin revisión de precios en un escenario de inflación y costes disparados. No obstante, las resoluciones confirmaron “la plena legalidad de los pliegos de contratación” y se levantó la suspensión del procedimiento dictada el 5 de agosto sin que esto ocasionara ningún tipo de retraso en el calendario.

LA RAZÓN da respuesta a las principales preguntas sobre el estado del programa de viajes del Imserso tras su suspensión cautelar y tras llevar paralizados más de año y medio desde el inicio de la pandemia.

¿Qué son los viajes del Imserso?

El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) promueve anualmente un programa de turismo dirigido a la tercera edad. Este es un servicio complementario de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social española que tiene como objetivo de proporcionar a las personas mayores estancias en zonas de costa y turismo de interior a un precio más asequible del habitual, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar su calidad de vida, su salud y la prevención de la dependencia. Además de la función social que cumplen, los viajes del Imserso también contribuyen al mantenimiento del empleo y de la actividad económica para las empresas del sector en temporada baja.

¿Quiénes pueden acceder a ellos?

Pueden acceder al programa del Imserso aquellas personas residentes en España que sean pensionistas de jubilación del sistema público español de pensiones, pensionistas de viudedad con 55 o más años de edad, pensionistas por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad, titulares o beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social, con 65 años cumplidos o más años de edad o emigrantes retornados a España y pensionistas del Sistema público de la Seguridad Social del país del que ha retornado. En caso de ser español residente en el extranjero, podrás acogerte al programa si estás en alguno de los supuestos anteriores.

¿Se puede viajar acompañado?

Las personas que se acojan al programa pueden viajar solas o acompañadas por su cónyuge, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión. También es posible viajar junto a sus hijos con un grado de discapacidad igual o superior al 45%.

¿Cómo puede inscribirse?

Aunque los viajes se iniciarán a partir de este próximo mes de octubre, el plazo de inscripción para la temporada 2021/2022 ya ha expirado: duró desde el 1 al 30 de julio de 2021. Los interesados pudieron presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica o descargando la solicitud y remitiéndola por correo postal a los Servicios Centrales del Imserso. Por su parte, los que ya estaban acreditados para viajar la temporada anterior, no tienen que cumplimentar una nueva solicitud.

¿Cuánto durarán los viajes y cómo serán?

El programa del Imserso permite disfrutar de unas vacaciones entre octubre y junio. Los viajes se desarrollará por turnos que agrupen a las personas usuarias con el mismo origen, destino y fechas. Los turnos, que podrán tener una duración desde 4 días (3 pernoctaciones) hasta 10 días (9 pernoctaciones), se realizarán en régimen de pensión completa, excepto en los viajes a capitales de provincia cuyo régimen será de media pensión.

Los alojamientos son en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles, transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, póliza de seguros colectiva, servicio de medicina general y programa de animación social y cultural.

¿A dónde se puede viajar?

El programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

-Turismo de costa peninsular: estancias en zonas de la Costa Peninsular de 10 y 8 días en Andalucía, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.

-Turismo de costa insular: estancias de 10 y 8 días en zonas de la Costa Insular (Canarias e Islas Baleares).

-Turismo de interior: con estancias de 4, 5 y 6 días. Incluye los siguientes tipos de viajes: circuitos culturales, turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

¿Qué precio tienen los viajes?

El BOE recoge que se mantienen los precios fijados para las personas usuarias con el incremento medio de las pensiones (0,9%), según indica el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Actualmente los precios oscilan entre los 115 euros y los 400 euros, en función del tipo de viaje y de su duración.