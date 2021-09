El turismo activa el «plan B» con ERTEs clásicos por si fracasan los forzosos

El turismo se prepara para un eventual fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE forzosos que acaban a finales de mes. Siguiendo los pasos de Iberia y del Grupo Globalia, Vueling, aerolínea de bajo coste del Grupo IAG, anunció ayer está preparando también un ERTE por causas económicas y organizativas en previsión de que las conversaciones entre el Ejecutivo, los sindicatos y los empresarios no lleguen a buen puerto. Según confirmaron fuentes de la compañía, «ayer [por el jueves] por la noche enviamos carta a los sindicatos -siguiendo el procedimiento oficial – ya que el ERTE de fuerza mayor por parte del Gobierno central no está confirmado». No obstante, en la misma carta, la aerolínea ha asegurado que si se confirma la prórroga de los ERTE forzosos, la petición de sentarse con los sindicatos a negociar quedará sin efecto.

El expediente planteado por Vueling afectaría en principio a los 4.000 trabajadores de su plantilla. Actualmente, todos los efectivos de la aerolínea están en ERTE por fuerza mayor. Tras serle comunicada la noticia, el Sindicato Español de los Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) pidió que «cualquier medida de reestructuración de plantilla que quiera plantearse (la empresa) para afrontar los próximos meses, se haga mediante la negociación y el pacto con los representantes de sus trabajadores». Vueling cuenta en su plantilla con 1.150 pilotos.

Sumando los ERTE que preparan Iberia, Vueling y el Grupo Globalia, serían 18.000 los trabajadores de estas compañías ligadas el turismo los que se verían afectados por expedientes temporales por causas económicas y organizativas en caso de fracasar la prórroga de los forzosos. El turismo ha sido una de las industrias más golpeadas por el coronavirus y sus empresas consideran vital el mantenimiento de los ERTE más allá de su fecha de vencimiento a finales de mes. Iberia, cuyo expediente afectaría a entre 4.000 y 5.000 de sus trabajadores, aseguró el lunes que necesita «seguir aplicando medidas de ajuste» y por eso ha previsto un plan «B» por si las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales fracasan.

Restricciones

Al igual que Iberia, el Grupo Globalia explicó que sigue necesitando un ERTE ante la lenta recuperación tanto de los vuelos de largo recorrido y de conexión como de los viajes de negocios y a las prohibiciones, restricciones y cuarentenas en vigor aún en muchos países. Air Europa, la aerolínea del grupo, tuvo que ser rescatada ya por la SEPI con dos préstamos por valor de 475 millones de euros. Pero esta ayuda se empieza a antojar insuficiente. «Se prevé que, en función de las necesidades de liquidez, la sociedad reciba un importe adicional con el que solventar sus necesidades de liquidez futuras que requerirá la correspondiente solicitud de modificación de la ayuda con sujeción a la normativa aplicable», según detallan las cuentas de la compañía remitidas al Registro Mercantil recientemente.

Tanto Iberia como Air Europa se han visto severamente afectadas por las restricciones al turismo en EE UU y Latinoamérica. Se trata de los dos principales focos de negocio de ambas compañías dado que los vuelos de largo radio son los que mayores beneficios aportan a sus cuentas y estos dos mercados son los más importantes en este sector de actividad para ambas aerolíneas. Su esperanza es que la relajación de las restricciones anunciada hace unos días por EE UU, que permitirá a los ciudadanos de la UE vacunados entrar en su territorio, les permita recuperar terreno en estos mercados. Actualmente, Iberia vuela a una capacidad entre un 30 y un 35% inferior a la de 2019 debido a estas restricciones.