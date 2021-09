Air Europa prevé un segundo rescate

Air Europa no logra alzar el vuelo y está cerca de necesitar un rescate adicional a los 475 millones de euros que le ha inyectado ya el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La compañía aérea perdió el año pasado 427,7 millones de euros frente a un beneficio de 27,7 millones en 2019 y prevé que sea necesaria una ayuda adicional para mantenerse en pie. “Se prevé que, en función de las necesidades de liquidez, la sociedad reciba un importe adicional con el que solventar sus necesidades de liquidez futuras que requerirá la correspondiente solicitud de modificación de la ayuda con sujeción a la normativa aplicable”, según las cuentas de la compañía remitidas al Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso Efe a través de Infoempresa.

La aerolínea se encuentra en una situación límite debido al coronavirus. De hecho, para este año las previsiones apuntan a que podría incurrir en unas pérdidas adicionales de entre 250 y 300 millones de euros debido a las restricciones para viajar a sus dos mercados más rentables, Latinoamérica y Estados Unidos. Tan complicada es su coyuntura que el auditor de las cuentas (KPMG), ha alertado de “la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento”.

Cuentas

Air Europa facturó el año pasado 758 millones de euros, un 32,4% menos que en 2019 (2.340 millones), debido a la crisis sanitaria que provocó un desplome en el volumen de pasajeros transportados del 33%, hasta 4,3 millones. Con la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor, el importe del gasto por seguridad social exonerado durante 2020 ascendió a 13,5 millones de euros. La aerolínea presentó un fondo de maniobra negativo de 188,2 millones de euros y las pérdidas en las que incurrió en 2020 han dejado reducido su patrimonio neto a 364,3 millones de euros negativo.

Junto a las ayudas públicas que pueda captar, la salvación de Air Europa pasa por su adquisición por parte de Iberia. A comienzos de año, ambas aerolíneas anunciaron un acuerdo por el que la compañía del Grupo IAG adquiriría la del Grupo Globalia por 500 millones de euros, la mitad de los 1.000 millones de euros en que se pactó el acuerdo de compra en noviembre de 2019. La rebaja del precio fue producto que la crisis del coronavirus y de su impacto en las cuentas de Air Europa, que llevaron a IAG a exigir la renegociación de los términos del acuerdo en tanto que el valor de Air Europa distaba mucho de ser el acordado a finales de 2019. Pero la operación no avanza ni tan rápido ni con tanta facilidad como se esperaba. A petición de la propia Iberia, la Comisión Europea decidió en junio abrir una investigación en profundidad para dilucidar si la operación puede reducir la competencia en las rutas aéreas nacionales españolas y en las internacionales con origen y destino en España para pasajeros.

Iberia ya era consciente de que al adquirir Air Europa iban a surgir problemas de competencia en determinadas rutas en las que ambas compañías compiten ahora. Por este motivo, la compañía del Grupo IAG ha firmado un acuerdo con la aerolínea World2Fly, del grupo Iberostar, para cederle activos en el negocio de vuelos de largo recorrido en el caso de que sea necesario para evitar posiciones de dominio a raíz de la compra de Air Europa. Una “solución de arreglo previo” (fix it first), como se conoce en el argot, que también ha alcanzado con Volotea en algunas rutas de corta y media distancia con la que pretendía precisamente adelantarse a estas posibles complicaciones. Bruselas, no obstante, sigue analizando el expediente y no resolverá la cuestión hasta finales de año.