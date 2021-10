Estas son las gasolineras más baratas de España según la OCU

A escasos dos meses de la llegada del invierno, la escalada de precios de la energía parece no tener fin. La electricidad ha marcado hoy, viernes 15 de octubre, su segundo registro histórico más alto, 231,82 euros por megavatio hora, aunque no es la única. Según el último Boletín de la UE, los precios de la gasolina alcanzaron esta semana su nivel más alto desde septiembre de 2013, con un promedio de más de 1,46 euros. Después de subir más del 1% en los últimos 7 días, el coste de llenar el depósito de gasolina y diésel es un 26% y un 30% más caro que hace un año. Y aunque hoy el barril de Brent cuesta el doble, 84 dólares estadounidenses, los precios de la gasolina varían dependiendo del lugar en que se reposte. Aunque encontrar una gasolinera barata no es tan fácil como parece, solo una sexta parte de las gasolineras tienen precios bajos. Además dependiendo de la ciudad donde resida, esta diferencia de precio puede ser prácticamente nula, como es el caso de Pontevedra, Huelva, Orense, Oviedo o Teruel. Por otra parte, en Gran Canaria, Valencia y Madrid, la cantidad de gasolineras “low cost” es insignificante, por lo que encontrarlas pueden convertirse en una gran odisea.

En base a esta problemática, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio comparando los precios de las distintas estaciones de servicio de nuestro país. En el mismo, se analizaron los precios de crudo en más de 10.000 gasolineras en toda España entre los meses de febrero y mayo. A partir de los datos obtenidos, se calculó el índice de precios promedio de los diferentes tipos de combustibles en cada estación de servicio para poder listar las cadenas de gasolineras con los precios más favorables, que pueden hacernos ahorrar hasta 250 euros al año. El resultado fue que las cadenas BonÀrea, GM Oil, Gas Expres, Petroprix y E. Lecrerc son las más económicas, siendo las estaciones de servicio Cepsa, Repsol, BP e IDS, las más caras.

Antes que nada, debemos aclarar que la OCU observa importantes diferencias entre los distintos territorios. Ya que, por ejemplo, repostar en Canarias, Ceuta o Melilla es bastante más barato por sus diferentes cargas fiscales. Asimismo, la mayoría de las estaciones con precios más reducidos, abundan en las zonas agrícolas y en las ciudades alrededor de las grandes urbes. En base a estos resultados se puede inferir que Almería, Lleida, Murcia, Valencia, Teruel, Zaragoza, Huesca, Soria y Navarra son las provincias más baratas. Siendo Baleares, Madrid y Guipúzcoa las más caras. Además, la media de precios de las gasolineras ubicadas en las principales carreteras de nuestro país suele ser superior al resto. La OCU estima una diferencia de entre un 2% y un 3% en el caso del gasóleo y de entre el 1,5% y el 2,5% en el caso de la gasolina 95. Aunque hay autovías donde las gasolineras tienden a ser algo más baratas.

La diferencia en cifras

Las desigualdad de precios entre las cadenas más baratas y las más caras son notables. En el caso del diésel, el combustible de mayor consumo en nuestro país, la diferencia entre BonÁrea, la cadena más barata y la más cara, IDS, es de media 21,5 céntimos por litro. En el caso de la gasolina 95, la diferencia es de 20,2 céntimos. Estas diferencias suponen para un vehículo con un uso y consumo estándar, una diferencia de más de 250 euros para ambos combustibles, por el menor consumo del diésel y el mayor precio de la gasolina.