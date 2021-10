Esto es lo que tienes que hacer cuando pagues la última cuota de la hipoteca

Si firmar una hipoteca es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona, pagar la última cuota es uno de los más felices. Aunque parece que es algo que nunca va a llegar, finalmente llega y es imprescindible conocer los pasos que deben seguirse para que la vivienda queda libre de cargas. En Naranja, el blog de ING, explican qué es una cancelación hipotecaria y cómo debe realizarse.

Por cancelación hipotecaria se entiende el trámite que hay que hacer para que el préstamo hipotecario quede cancelado en el Registro de la Propiedad. Si bien es cierto que no es un trámite obligatorio, si no se hace, la hipoteca seguirá apareciendo inscrita en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, sí será obligatorio si se quiere vender ese inmueble o solicitar otro préstamo. Al no realizar esta cancelación, la vivienda seguirá teniendo cargas hipotecarias durante 20 años, sin importar que estén pagadas todas las cuotas. Después de este período, el Registro eliminará las cargas de manera automática y sin aplicar ningún coste.

Cómo hacer la cancelación

El trámite lo puede hacer a través de la entidad financiera donde tiene firmada la hipoteca, aunque le cobrarán gastos de gestión, o usted mismo. Si decide hacerlo de esta última manera, esto es lo que necesita:

-Pedir el certificado de saldo de deuda cero. Debe solicitarlo en su banco y es el documento que certifica que la hipoteca está liquidada. No tienen ningún coste, pero la entidad sí puede cobrar una comisión si realiza todos los trámites de la cancelación.

-Ir al notario para que haga la escritura de cancelación de la hipoteca. Esta debe ser firmada por un apoderado de la entidad financiera, y el banco tampoco puede cobrar nada por el desplazamiento de este a la notaría. El coste de la escritura varía en función del importe de la hipoteca, tal y como se recoge en el Real Decreto ley 18/2012. El mínimo es de 90 € y el máximo dependerá del total de la hipoteca.

-Rellenar el modelo 600 de la Agencia Tributaria. Para realizar este paso, debe ir a la Agencia Tributaria a liquidar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

-Registrar la escritura en el Registro de la Propiedad. Por último, debe acudir con la escritura y el justificante del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para hacer el levantamiento de la hipoteca. Los aranceles registrales tienen un importe mínimo de 24€, pero dependen también del importe de la hipoteca. Por ejemplo, para una de 120.000€, ronda los 90€.

Desde En Naranja recomiendo que una vez hayan pasado unos días, se pida una nota simple en el Registro de la Propiedad para comprobar que, efectivamente, el inmueble está libre de cargas.