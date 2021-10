Pensiones: ¿qué día se cobra la paga extra de noviembre en 2021?

El mes de noviembre está a la vuelta de la esquina y como cada año por estas fechas los pensionistas se hacen la misma pregunta: ¿cuándo cobraré la paga extra de noviembre? Al igual que los trabajadores, los pensionistas también reciben dos pagas extras: una en junio y otra en noviembre, más conocidas como la paga extra de verano y la de Navidad. Este ingreso adicional se abona unas semanas antes de la llegada de las navidades, lo que resulta especialmente conveniente para hacer frente a la compra de regalos, viajes y al coste de comidas y cenas de celebración. Aunque la fecha puede variar unos días en función de cada entidad bancaria, este es el día aproximado en el que los jubilados españoles cobrarán la paga extra de noviembre de 2021.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que antes de que los bancos puedan fijar una fecha para ingresar la paga extra de noviembre, las entidades deben recibir la orden de pago de la Seguridad Social. Es entonces cuando los bancos podrán barajar si la adelantan, como viene ocurriendo con el pago de las pensiones, o se mantiene la fecha habitual. Fuentes de la Seguridad Social explicaron a LA RAZÓN en 2020 que “se ordena el pago entre el 1 y 4 de diciembre, que es cuando se abona la nómina devengada en noviembre, aunque los bancos suelen adelantarlo al 25 de noviembre”.

En 2021, se seguirá el mismo procedimiento y calendario. De esta manera, los más probable es que que los bancos decidan abonar tanto el mes devengado de noviembre y la paga extra de manera conjunta a finales de noviembre, en torno al día 25. Es decir, ese mes los pensionistas cobrarán doble. No obstante, la fecha de cobro dependerá de la política de cada entidad. Por ejemplo, algunos bancos exigen que para cobrar antes la pensión esta se deba retirar en cajero, en lugar de hacerlo en persona, o que se solicite expresamente por escrito recibirla antes, o realizar operaciones en cajero durante el mes.

¿Cuántas pagas extra hay y por qué pueden no recibirse completas?

Las pensiones de la Seguridad Social se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengan en los meses de junio y noviembre. Por ejemplo, así ocurre en el caso de jubilación. No obstante, cuando la pensión deriva de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se satisface en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias. En cuanto a su importe, la cuantía es la misma que la de las pagas ordinarias que se perciben a lo largo del año, al igual que ocurre con las pagas extra de un contrato de trabajo. Si aún no se ha jubilado, para conocer su cuantía deberá hacer el cálculo de su pensión, teniendo en cuenta si va a cobrar o no el 100%, por ejemplo, si se jubila de forma anticipada.

Si está a punto de jubilarse o ya lo ha hecho, deberá tener en cuenta que durante su primer año las pagas extra pueden verse alteradas por los meses del año en los que aún estaba trabajando. Si hay dos pagas extra, cada una de ellas habría que dividirla entre seis (la mitad de los 12 meses del año). Por ejemplo, si su pensión fuera exactamente de 1.200 euros, la paga extra de junio se dividiría en 200 euros por cada uno de los seis meses de la primera mitad del año, y lo mismo ocurriría con la paga extra de noviembre. Por lo tanto, si se jubiló en febrero, a su paga extra de junio habrá que restarle 400 euros (dos meses x 200 euros). Recibirá entonces una primera paga extra de 800 euros y la segunda la cobrará al completo.