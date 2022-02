Eric Li: «Es esencial un marco regulatorio transparente que favorezca la competencia»

Eric Li es un hombre de empresa, en el sentido más tradicional del término. En este caso de Huawei, compañía a la que lleva vinculado desde el año 2000. Desde entonces ha alternado a la par puestos de responsabilidad y países por medio mundo, desde China a Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá, su anterior destino antes de recalar en España el pasado mes de julio. Aquí, como CEO, no lo tendrá fácil, con una economía que trata de salir de la pandemia y con el veto de EE UU a su compañía todavía constriñendo su desarrollo, pero está convencido de que Huawei Technologies España tiene mucho que aportar a la modernización de nuestro país en sectores como el «cloud», el 5G o la Inteligencia Artificial.

-En medio aún de una crisis sanitaria y económica, estamos a las puertas de una nueva edición del Mobile World Congress. ¿Cómo lo afrontan los grandes de su sector y Huawei en particular?

Estos últimos años, hemos tenido que hacer frente a numerosos retos derivados de la situación de pandemia y la crisis económica mundial que estamos viviendo, entre otros factores, todo ello englobado dentro de un contexto geopolítico complicado. Estos factores están suponiendo un punto de inflexión –y de aceleración– en las necesidades digitales de todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo ciudadanos, empresas y administraciones. Por esta razón, en Huawei consideramos que la presente edición del Mobile World Congress, el evento tecnológico más relevante del mundo, es clave en estos momentos para nuestra industria y el mercado en general, ya que nos brinda una extraordinaria oportunidad de mostrar todas las tecnologías e innovaciones que van a ayudar a lograr una sociedad más avanzada y, en definitiva, un mundo mejor y más sostenible. En este sentido, Huawei acude al MWC con mucha fuerza e ilusión, y con el deseo de mostrar el esfuerzo y capacidad de innovación que nos sitúan hoy como una de las diez marcas más valiosas para este año (según el informe Brand Finance Global 500 2022), así como de intercambiar experiencias e impresiones con los asistentes a este evento. Todo ello sin olvidar que aún nos encontramos en situación de pandemia y que, por lo tanto, es fundamental ser muy prudentes y seguir escrupulosamente las medidas de seguridad de la organización.

-¿En qué áreas o servicios de los muchos que ofrece Huawei a sus clientes o futuros clientes, incidirá más su compañía en este evento? ¿Puede adelantar alguna de las presentaciones?

En la presente edición del MWC 2022, en Huawei, bajo el lema central «Lighting up the Future», queremos mostrar las soluciones que estamos desarrollando para lograr un mundo más inteligente, digital y sostenible. En el campo del consumo, descubriremos los ecosistemas de producto de Huawei, dirigidos a los distintos escenarios de uso cotidiano en los que estamos trabajando y con especial foco en el entorno de Smart Office. El objetivo es proporcionar una experiencia totalmente integrada de la tecnología cuando las personas las utilizan en su vida diaria. Otro de los aspectos estratégicos para Huawei, y que será uno de sus centrales del MWC, son los desarrollos en el ámbito de las redes 5G, que no solo revolucionarán las comunicaciones, sino que serán un motor clave de la economía global. En este sentido, en Huawei estamos invirtiendo e innovando de forma continua, a fin de promover nuevas aplicaciones y contribuir a la generación de nuevos modelos de negocio. Durante el evento daremos a conocer algunas de estas prácticas empresariales y casos de éxito que ponen de manifiesto el gran potencial y valor de las redes 5G. Igualmente, en Huawei hemos potenciado nuestra actividad en el ámbito de la eficiencia energética y las cero emisiones a través de nuestra división de Digital Power. En este ámbito, mostraremos las soluciones integrales que estamos desarrollando para ayudar a las operadoras y empresas de distintos sectores a abordar cuestiones como la conservación de energía, reducción de emisiones y desarrollo sostenible, y orientar la creación de estándares industriales. Nuestro objetivo es contribuir a que las industrias logren un desarrollo económico sostenible a través de las tecnologías TIC.

- Usted ha llegado a España justo cuando se cumplen los 20 años de la presencia de Huawei en nuestro país. ¿Qué papel juega España dentro de la estrategia europea de Huawei?

En 2021, coincidiendo con el 20 aniversario de Huawei en España, hemos puesto en marcha en Madrid nuestro nuevo centro de servicios y apoyo europeo para dar soporte técnico a los principales operadores de telecomunicación en diez países de la región. El hecho es que España es un mercado clave para nuestra compañía, no solo en Europa, sino también desde un punto de vista global. Además, fue el país con el que comenzó la expansión geográfica de Huawei en Europa. La inauguración de este nuevo centro, que contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está en línea con el compromiso mostrado por nuestra compañía a lo largo de estas dos décadas de convertir a España en uno de los principales enclaves tecnológicos en Europa, así como con su apuesta e impulso al talento y las capacidades digitales de los profesionales en el país.

-¿Qué espera o para qué cree que debe servir la agenda España Digital 2025? ¿Qué puede aportar su compañía?

El Plan Agenda España Digital 2025 es el eje estratégico del gobierno desde el cual se quiere impulsar el proceso de transformación digital de España. A través de la colaboración público-privada y con la participación de los diferentes agentes industriales y sociales se pretende relanzar la recuperación económica, aumentar la productividad y reducir la desigualdad. Para lograr este punto de madurez digital será necesario llevar la conectividad a todo el territorio. En concreto, el plan establece que para el año 2025 el 100% de la población tenga una conexión de, al menos, 100 Mbps.

Para ello, Huawei seguirá aportando la mejor tecnología de vanguardia en infraestructuras de telecomunicación. Llevamos más de 20 años acompañando a los operadores y a las administraciones en el despliegue de redes y seguiremos manteniendo nuestra firme apuesta por convertir a España en un país referente en digitalización. Hay que señalar que nuestro país ya se encuentra entre los líderes de Europa en materia de conectividad. Según el último informe DESI, elaborado por la Comisión Europea, España ocupa el tercer puesto en materia de conectividad dentro de la UE. No obstante, entre los puntos a mejorar se destaca la diferencia en la cobertura entre las zonas rurales y urbanas. Eliminar esas pequeñas lagunas de conectividad es lo que permitirá a España vertebrar todo el territorio y cerrar la brecha digital. Otro de los puntos claves del Plan Agenda Digital 2025 en materia de conectividad es el 5G. Esta tecnología supondrá una revolución en todos los niveles de la sociedad, sin embargo, es el entorno industrial el que ya está notando los efectos de las redes de quinta generación. Los beneficios del 5G llegarán gracias a la creación de nuevos modelos y servicios de negocio, es ahí donde entra la colaboración entre los sectores TIC e industrial. En este aspecto, también hay que destacar a España como referente europeo, ya que estamos a la cabeza del continente en uso de 5G. Desde Huawei estamos muy orgullosos de participar en los tres principales proyectos Piloto 5G de España –promovidos por Red.es–. Estos proyectos se realizan en Valencia, Galicia y Andalucía, de la mano de los principales operadores, y se desarrollan en ámbitos que van desde la telemedicina, ciudades inteligentes, turismo, o robótica de emergencias.

Que España siga contando con un marco regulatorio transparente, que favorezca la competencia y la participación de los líderes en tecnologías de la información con certidumbre para los inversores será fundamental para mantener la posición de liderazgo mundial en conectividad de banda ancha.

Otra clave para la digitalización son los data centers (de los que se compone la nube). Huawei está invirtiendo muchos esfuerzos en convertirse en uno de los pilares de la eficiencia energética de estos centros electro intensivos en España haciendo que la nube no solo llegue a todas las empresas, sino que lo haga de manera sostenible.

- La crisis provocada por la pandemia y el veto de Estados Unidos han afectado a los resultados de su compañía en todo el mundo, también en España. ¿Qué estrategia están siguiendo para contrarrestarlo y crecer?

Como señalaba antes, tanto la pandemia como la situación geopolítica actual han provocado un entorno comercial y económico más complejo. Es ahí donde el liderazgo en innovación de Huawei y su gran apuesta por las nuevas tecnologías entra en escena. En este sentido, la estrategia sigue siendo la misma: proporcionar a las diferentes industrias, empresas y administraciones las mejores soluciones de redes inteligentes, desarrollos de centros de datos, IA… También cobra cada vez más importancia en nuestra estrategia global y local la vertical de la energía digital especialmente en el ámbito fotovoltaico, así como la movilidad eléctrica y los data centers.

Podemos hablar de muchos proyectos o ámbitos concretos, no obstante, la visión de futuro de Huawei está clara: continuar apostando, e invirtiendo, en la mejor tecnología. Prueba de ello es que el Cuadro de Indicadores de Inversión en I+D (2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard), que la Unión Europea elabora cada año, sitúa a Huawei como la segunda compañía en inversión global en I+D de todo el mundo.

-Fruto de ese veto es el HMS (Huawei Mobiles Services), su ecosistema de servicios móviles alternativo al todopoderoso de Google. ¿Puede decirnos cómo está siendo su implantación?

La creación de nuestro propio ecosistema ha sido uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado en estos últimos años. Gracias a la labor de nuestros equipos de desarrollo y nuestro compromiso por ofrecer productos y servicios de primera calidad, hemos podido mostrar nuestra capacidad de resiliencia y crear el ecosistema de Huawei Mobile Services, con muy buenos resultados. De hecho, en este último año se ha producido un fuerte crecimiento, hasta consolidarse como el tercer ecosistema móvil a nivel global. En concreto, HMS cuenta con una base creciente de más de 730 millones de usuarios activos mensuales, además, señalar que más de cinco millones de desarrolladores están registrados en la plataforma.

Entre los servicios clave que han hecho posible estos resultados destacan AppGallery o Petal Search. Por su parte, AppGallery, la tienda de aplicaciones de HMS, ha crecido un 12% a nivel mundial con 580 millones de usuarios activos mensuales. En el caso del motor de búsqueda de este novedoso ecosistema, Petal Search, ha registrado más de 220 millones de usuarios en todo el mundo.