La CNMC revisará las obligaciones de Telefónica si se cierra la fusión de Orange y MásMóvil

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha asegurado este lunes que el organismo regulador revisará las obligaciones de Telefónica si surge un nuevo operador que le superara en clientes, como ocurriría en la posible fusión entre Orange España y MásMóvil.

Fernández ha participado en desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha recordado que la legislación es asimétrica y establece que si existe un operador dominante, se le imponga una obligación de acceso con la finalidad de que “aguas abajo haya suficiente competencia y tengamos varios prestadores de servicios”. Aunque no se ha aludido expresamente a la fusión en la pregunta respondida por la presidenta, esta se ha efectuado a raíz de las negociaciones entre Orange y MásMóvil, que de cerrar un acuerdo, desembocará en el mayor operador español en cuanto a número de clientes y banda ancha fija.

La presidenta de la autoridad reguladora también ha celebrado el acuerdo político para la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que impondrá mayores obligaciones a los gigantes tecnológicos, mientras que la nueva Ley General de Telecomunicaciones, también está en proceso de aprobación y contempla medidas de este tipo. Con todo ello, en materia digital se espera que lleguen “seis meses bastante intensos” y ha abierto la puerta a que estos prestadores de servicios paguen una “tasa” a las operadoras como una forma de resolver este desequilibrio.

Esta es una de las principales reivindicaciones de los operadores tradicionales, que reclaman una equiparación de sus obligaciones con las de nuevos operadores, como Netflix o aplicaciones tipo WhatsApp. En este sentido, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, criticó a la autoridad reguladora por no tomar cartas en el asunto con más premura. “Ya está tardando en promover que se igualen las condiciones entre operadores tradicionales con los nuevos”, declaró hace menos de una semana. “No estoy pidiendo que regulen a los demás; pido que si ellos no están regulados y compiten en lo mismo que yo, que me desregulen a mí”, dijo Pallete durante un acto de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. De lo contrario, se “está compitiendo en desigualdad de oportunidades”, subrayó. Fernández ha asegurado que la CNMC entrará a regular estos gigantes y la plataforma para equilibrar el ‘terreno de juego’ con otros operadores cuando tenga competencias para ello.

“Estamos vigilando que no se creen posiciones de abuso y dominio”, ha destacado Cani Fernández, quien ha añadido que se debe generar equilibrio entre quienes utilizan la infraestructura de red para prestar servicios sobre ella y los operadores que gestionan esta infraestructura. “Tendrán que ser compensados de alguna forma”, ha explicado, según Fernández.