Así se aplicará el limite del 2% a la subida de los alquileres

El límite del 2% en la subida de los alquileres impuesta por el Gobierno con carácter temporal hasta el próximo 30 de junio para combatir los efectos de la guerra en Ucrania no será igual para todos. De nuevo, grandes y pequeños propietarios tendrá un tratamiento diferente. Según ha explicado hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los arrendamientos que ahora se revisan con arreglo al IPC se actualizarán durante los próximos tres meses de acuerdo el Índice de Garantía de Competitividad (ICG), una tasa de precios que publica el INE y que tiene en cuenta no sólo los precios sino la evolución de la competitividad. Actualmente, el ICG está en el 2% y no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición, según ha recordado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

En cualquier caso, como ha detallado Díaz, el porcentaje máximo que se podrán revalorizar los alquileres será de un 2%. En el caso de los grandes propietarios -aquellos que tienen más de diez inmuebles urbanos o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluidos garajes y trasteros- este 2% será por imperativo legal. Para los pequeños, se da margen a la negociación entre ambas partes por encima de este nivel aunque, en caso de fracaso, el inquilino podrá exigir que la subida quede también limitada a ese 2%.

Mayoría de alquileres

La medida aprobada hoy por el Gobierno tendrá un gran alcance. En España, aunque no es obligatorio, el IPC se suele utilizar como indicador para regular la subida de la renta del alquiler en los contratos de arrendamiento. En caso de usarse, se hace cada vez que el contrato ha llegado a la anualidad y aplica el valor publicado dos meses antes. Si el valor de ese mes es positivo, la renta incrementará, mientras que si es negativo, disminuirá. El inquilino debe ser avisado con un mes de antelación al día en el que toque pagar la nueva mensualidad.

“El Gobierno de España tiene el mandato en esta norma de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país, que necesitan de un derecho fundamental como es la vivienda, personas a las que ahora mismo pagar su alquiler es un obstáculo y, a veces, resulta imposible”, ha dicho Díaz para justificar la adopción de esta medida. La vicepresidenta segunda ha recalcado que “es la primera vez en tiempos de democracia” que se toma una medida como esta en España.